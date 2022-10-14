Тепло и душевно сегодня чествовали мам Будакошелевщины в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник адресовал присутствующим женщинам искренние поздравления с самым трогательным и добрым праздником. «Материнство – это великая ответственность, каждодневный самоотверженный труд и высочайшая самоотдача, – отметил Анатолий Генрикович. – Повышение статуса женщины-матери является одним из приоритетов государственной политики в сфере защиты материнства и детства. От благополучия каждой мамы зависит успешное развитие всего белорусского общества».

В знак благодарности за нелегкий материнский подвиг благодарственные письма райисполкома и памятные подарки Анатолий Гапоник вручил родителю-воспитателю дома семейного типа Виктории Новиковой, специалисту по организации закупок центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ольге Шуляк, заведующему гинекологическим отделением Буда-Кошелевской ЦРБ Татьяне Шатон, уборщику служебных помещений Бацунского СДК Ольге Шубенок, начальнику производственного отдела ДРСУ-184 Алле Кондратенко, бригадиру МТФ «Пенчин-1» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Елене Маслюк, бухгалтеру ОАО «Уваровичи-Элит» Ольге Тесленок, оператору машинного доения филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Наталье Гидранковой, животноводу ДМБ «Михалевка» СУП «Андреевка» Оксане Майер, бригадиру МТК-ДМБ «Кривск» КСУП «Кривск» Татьяне Демиденко, специалисту отдела кадров ОАО «Юбилейный – Агро» Дине Васьковой, зоотехнику-селекционеру ОАО «Николаевка» Надежде Борисенко, полеводу ОАО «Рогинь» Татьяне Лисименко, лаборанту аграрно-технического колледжа Марии Черняковой, кладовщику склада сырья и готовой продукции СП «АМИПАК»-ОАО Надежде Кубрик, помощнику лесничего Викторинского лесничества Юлии Кабковой, кладовщику участка почтовой связи Валентине Семченко, мастеру смены ОАО «Гомельлен» Тамаре Бобиковой, продавцу магазина №143 д.Гусевица Ольге Гертман, страховому агенту представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Елене Вороновой, продавцу ООО «БудВин НВ» Татьяне Гаевой, старшему кассиру магазина «Евроопт» Юлии Руденковой, продавцу ОАО «Новобелицкая торговая кампания «Алеся» Анне Грибовой, главному бухгалтеру ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Антонине Ткачевой, расфасовщику мясопродуктов РУП «Белоруснефть-Особино» Олесе Туранковой, уборщику помещений убойного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» Марии Бондаренко, начальнику отделения по гражданству и миграции РОВД Екатерине Титоренко, уборщику служебных помещений РЭС Софии Сакадынец, рабочей по комплексной уборке домовладений КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Наталье Зайцевой, социальному работнику ТЦСОН Наталье Костуновой, начальнику секретной части военного комиссариата Наталье Малашенко.

Дорогих мам сердечно поздравил благочинный по Буда-Кошелевскому епархиальному округу протоиерей Сергий Пешко и пожелал им крепкого здоровья, мира, семейного благополучия. Отец Сергий отметил, что счастлив тот, у кого до сих пор жива мама – источник силы и вдохновения.

Милых мам, замечательных женщин с праздником поздравили и подготовили музыкальные подарки воспитанники учреждений образования и работники культуры.

Сувениры и сладкие подарки для мам организовали районные общественные объединения и организации: профсоюзы, «Белорусский фонд мира», «Белая Русь».