IХ Форум молодых журналистов «Белорусские медиа — 2022: традиционные и новые формы работы» пройдет 28 октября в конгресс-холле гостиницы «Президент-Отель» в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Форум направлен на повышение квалификации, развитие внутрипрофессиональной и международной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.

Участники мероприятия — молодые журналисты государственных республиканских и региональных средств массовой информации Беларуси, руководители ведущих госСМИ страны, известные политологи, медиаэксперты, популярные белорусские блогеры.

Организатор мероприятия — Министерство информации.