Сегодня учащиеся Бушевской СШ и первой школы райцентра отправились на лесной массив вблизи Буда-Кошелева, чтобы убраться в лесу. Акция «Сделаем лес чище за 50 дней!» продлится до 7 ноября.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора