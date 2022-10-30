Какие жилищные условия организованы на Будакошелевщине для молодых специалистов сферы здравоохранения, читайте в материале.

Здание общежития для медиков расположено на территории райбольницы. Предоставляемое им жилье практически ничем не отличается от однокомнатных квартир в многоэтажках: в каждой – своя кухня, кладовка, ванная и туалет. Более того, здесь есть все необходимое для комфортного проживания. Молодежь также имеет возможность заниматься в спортзале и бильярдной, не выходя из дома.

Сразу же при входе в здание бросаются в глаза чистые и аккуратные коридоры. Заведующая общежитием Валентина Барсукова отметила, что медработников пускают в любое время дня и ночи, ведь их профессия не ограничена временными рамками. Кроме этой особенности, следует упомянуть и о том, что молодые люди без препятствий заводят домашних животных.

Оплата за проживание весьма приемлемая. К слову, в общежитии проживают 23 молодые семьи, в них подрастают 17 детей, – поделилась Валентина Александровна.

К молодым специалистам мы отправились прямо на рабочие места, чтобы не отвлекать их от работы.

Ольга КУЛАГА, фельдшер-лаборант из Мозыря:

– Заселилась в августе этого года и очень быстро сдружилась с новой соседкой. Теперь все делаем вместе: готовим, убираемся, даже кошку завели. Возвращаться после работы в уютную квартиру мне в радость. Опыта проживания в общежитии до этого момента не было, но созданные здесь условия ничем от домашних не отличаются. А самый приятный бонус – общежитие находится буквально рядом с местом работы.

Азат ЯЛКАПОВ, врач-хирург из Туркменистана:

– Приехав сюда, я сразу оценил все условия: спортивный зал, хорошая комната, в которой я живу один. В общем, как на курорте.

Евгений ЛОБАН, врач общей практики Губичской АВОП из Хойников:

– Мы с женой обустроили жилье так, как захотелось, чтобы уютно было не только нам, но и нашему ребенку. Живет с нами и собака. Часто созваниваюсь с друзьями из университета, поэтому могу сравнивать условия проживания. Здорово, что молодые специалисты могут сюда приезжать и работать в таких комфортных условиях.

Алина ЮРИНСКАЯ

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