Районная группа по мониторингу цен проверяет стоимость товаров в торговых объектах Будакошелевщины.

Режим контроля за ценообразованием был установлен в оперативном порядке в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь №10 «О недопустимости роста цен» от 6 октября 2022 года и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №669 «О временных мерах по стабилизации цен» от 6.10.2022 г. Поручение Главы государства о недопущении роста цен в магазинах взяли под контроль Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура и другие контролирующие органы. Над общей задачей работают и специалисты Федерации профсоюзов Беларуси.

Мониторинговые группы, созданные из специалистов ведомств, работают во всех областях страны. Они ежедневно мониторят стоимость товаров в магазинах. По итогам проверок рабочей группе предстоит внести в правительство предложения по мерам регулирования цен в Беларуси. Сделать это необходимо до 20 октября 2022 года.

Мониторинговые группы действуют и в нашем районе. Так, согласно распоряжению председателя райисполкома Анатолия Гапоника от 7 октября в районе создана мониторинговая группа по контролю за недопущением роста цен и работы объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения района. В состав группы под руководством заместителя председателя райисполкома Александра Ковалева вошли специалисты отдела экономики райисполкома, представители депутатского корпуса, профсоюзов, общественных организаций. На территории сельсоветов для оперативного решения вопросов, связанных с недопущением дальнейшего роста цен в торговой сети района также созданы мониторинговые группы. Участие в работе мониторинговых групп принимают и представители прокуратуры. Ежедневно рабочими группами проводится мониторинг цен в торговых объектах и субъектах хозяйствования в сфере торговли, а также в организациях, оказывающих платные услуги населению, на предмет их необоснованного завышения.

Так, на сегодняшнее утро был проведен мониторинг на 20 объектах 15 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Следует сказать, что нарушений в ценообразовании не выявлено. Также не поступало обращений на «горячую линию» по вопросам ценообразования, где граждане могут сообщать информацию о фактах роста цен и тарифов на товары и услуги в конкретных торговых и иных объектах.

Мониторинг и контроль за ценами в районе продолжится.

Напомним: в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете с целью оперативного реагирования на повышение цен и тарифов на товары и услуги организована работа «горячей линии» по вопросам ценообразования с 8.00 до 20.00 по номеру телефона 7-50-00, 7- 64-79.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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