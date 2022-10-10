Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Внимательно относитесь к своему психическому здоровью

После введения во многих странах ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости COVID-19, очень многим из нас пришлось столкнуться с серьезными изменениями в нашей повседневной жизни.

Удаленная работа, временная безработица, домашнее обучение детей, а также отсутствие физического контакта с другими членами семьи, друзьями и коллегами – адаптироваться к этой новой реальности непросто. Адаптация к этим изменениям привычного распорядка жизни, страх заразиться вирусом и тревога о близких, которые относятся к группам риска, – все это вызывает у всех нас определенные психологические трудности. Особенно трудным это может оказаться для людей с нарушениями психического здоровья.

К счастью, у каждого из нас есть возможность предпринять целый ряд действий, которые помогут нам сберечь свое психическое здоровье и помочь близким, нуждающимся в дополнительной заботе и поддержке.

Ниже приводится несколько советов, которые могут оказаться для вас полезными.

Оставайтесь в курсе событий. Прислушивайтесь к рекомендациям и советам национальных и местных органов здравоохранения. Пользуйтесь авторитетными источниками новостей, такими как мастные или национальные телеканалы и радиостанции, и следите за последними новостями на страницах ВОЗ в социальных сетях.

Заведите новый распорядок дня. Старайтесь максимально придерживаться привычного распорядка дня или заведите новый.

Старайтесь максимально придерживаться привычного распорядка дня или заведите новый. Вставайте и ложитесь спать в одно и то же время каждый день.

Поддерживайте личную гигиену.

Придерживайтесь здорового питания и постоянного режима приема пищи.

Поддерживайте регулярную физическую активность.

Выделите время для работы и время для отдыха.

Уделяйте время любимым занятиям.

Тратьте меньше времени на чтение новостей . Старайтесь снизить количество времени, которое вы уделяете просмотру, чтению или прослушиванию новостей, которые вызывают у вас стресс или огорчение. Если необходимо, проверяйте последние новости в одно и то же время, делая это, например, дважды в день.

. Старайтесь снизить количество времени, которое вы уделяете просмотру, чтению или прослушиванию новостей, которые вызывают у вас стресс или огорчение. Если необходимо, проверяйте последние новости в одно и то же время, делая это, например, дважды в день. Важно сохранять социальные контакты. Если ваше передвижение ограничено, поддерживайте регулярные контакты с близкими по телефону и через Интернет.

Если ваше передвижение ограничено, поддерживайте регулярные контакты с близкими по телефону и через Интернет. Употребление алкоголя или наркотических средств . Ограничьте или полностью исключите употребление алкоголя. Не начинайте употреблять алкогольные напитки, если раньше вы никогда этого не делали. Избегайте употребления алкоголя как средства борьбы со страхом, беспокойством, скукой и социальной изоляцией.

. Ограничьте или полностью исключите употребление алкоголя. Не начинайте употреблять алкогольные напитки, если раньше вы никогда этого не делали. Избегайте употребления алкоголя как средства борьбы со страхом, беспокойством, скукой и социальной изоляцией. Употребление алкогольных напитков не защищает от вирусных или других инфекций. Как раз наоборот, злоупотребление алкоголем ассоциируется с повышенным риском инфекционных заболеваний и плохим прогнозом лечения.

Также важно знать, что употребление алкоголя и наркотических средств может помешать человеку принимать необходимые меры предосторожности и профилактики для защиты от инфекции, такие как гигиеническая обработка рук.

Время, проводимое перед экраном. Обращайте внимание на то, сколько времени вы проводите каждый день перед экраном. Следите за тем, чтобы делать регулярные перерывы.

Обращайте внимание на то, сколько времени вы проводите каждый день перед экраном. Следите за тем, чтобы делать регулярные перерывы. Видеоигры. Видеоигры могут быть способом отвлечься, однако при нахождении дома в течение длительного периода времени может возникать соблазн уделять видеоиграм слишком много времени. Стремитесь к соблюдению здорового баланса между повседневыми занятиями онлайн и офлайн.

Видеоигры могут быть способом отвлечься, однако при нахождении дома в течение длительного периода времени может возникать соблазн уделять видеоиграм слишком много времени. Стремитесь к соблюдению здорового баланса между повседневыми занятиями онлайн и офлайн. Социальные сети. Используйте социальные сети для публикации позитивной и оптимистической информации. Систематически исправляйте неверную или ложную информацию.

Используйте социальные сети для публикации позитивной и оптимистической информации. Систематически исправляйте неверную или ложную информацию. Помогайте окружающим . Если у вас есть такая возможность, предложите поддержку людям, проживающим неподалеку от вас и, возможно, нуждающимся в помощи, например, для покупки продуктов питания.

. Если у вас есть такая возможность, предложите поддержку людям, проживающим неподалеку от вас и, возможно, нуждающимся в помощи, например, для покупки продуктов питания. Поддержите медицинских работников. С помощью онлайн-каналов и других средств коммуникации выразите благодарность медицинскому персоналу и всем, кто участвует в реагировании на пандемию COVID-19.

Если вы родитель

В стрессовой ситуации дети, как правило, нуждаются в повышенном внимании.

Какими могут быть ваши действия:

По возможности сохраняйте заведенный порядок жизни или создайте новый, особенно если вы должны оставаться дома.

Честно и открыто обсудите с детьми вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, используя лексику, соответствующую их возрасту.

Окажите детям помощь в обучении на дому и проследите за тем, чтобы в их распорядке было предусмотрено свободное время для игр и отдыха.

Подскажите детям позитивные способы выражения эмоций, таких как грусть или страх. Иногда в этом вам могут помочь совместные творческие занятия, такие как игры или рисование.

Помогайте детям оставаться на связи с друзьями и родственниками по телефону и через Интернет.

Следите за тем, чтобы каждый день часть времени дети проводили вдали от экранов, и уделяйте время совместным занятиям с детьми. Занимайтесь творческими занятиями: рисованием, поэзией, конструированием и т.д. Испеките пирог. Занимайтесь пением или танцами или играми в саду, если у вас есть сад.

Следите за тем, чтобы дети не проводили больше времени за видеоиграми, чем обычно.

Если вы в пожилом возрасте

Поддерживайте регулярные контакты с близкими, например, по телефону, в социальных сетях или по видеосвязи.

Старайтесь по возможности придерживаться привычного распорядка дня и режима приема пищи, сна и не бросайте любимые занятия.

Найдите информацию о простых ежедневных физических упражнениях, которые вы можете делать во время карантина, чтобы сохранять подвижность и поддерживать физическую форму.

Узнайте о возможностях получения практической помощи, например услугах такси, доставки еды на дом или предоставления медицинской помощи. Убедитесь, что у вас есть запас регулярно принимаемых вами медикаментов, которого хватит по меньшей мере на месяц. При необходимости обратитесь за помощью к членам семьи, друзьям или соседям.

Если вы страдаете нарушением психического здоровья

Если вы принимаете препараты в связи с нарушением психического здоровья, следите за тем, чтобы не прерывать курс лечения, и убедитесь, что у вас есть возможность возобновления запаса лекарственных средств. Если вы регулярно посещаете специалиста в области психического здоровья, выясните, каким образом вы можете продолжать получать эти услуги во время вспышки коронавирусной инфекции.

Оставайтесь на связи с людьми, которые ухаживают за вами, и знайте, к кому вы можете обратиться за поддержкой в случае ухудшения вашего психического здоровья.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру

«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61

Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру

8-0232-75-55-97 .

УЗ « Буда-Кошелевской ЦРБ»:

Врач-психотерапевт: 7-66-14;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.