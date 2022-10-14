14 октября в Минске состоится финал пятого республиканского конкурса «Семья года».

Конкурс является уже традиционным в нашей стране праздником, который направлен на сохранение духовно-нравственных ценностей семьи, продвижение в обществе идеи ответственного родительства, пропаганду среди детей и молодежи семейного образа жизни.

Организатором конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты при участии Министерства информации, Министерства культуры, областных и Минского городского исполнительных комитетов, при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского союза женщин.