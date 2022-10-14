Для женщины нет более значительного и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. «Я думаю, что женщину, родившую ребенка, можно приравнять к мужчине, прошедшему через войну», — считает акушерка Дебора Гауэн. Только вот мужчины с войны возвращаются, а матери после родов остаются на поле боя. Ведь женщине ещё предстоит научиться быть матерью… А это гораздо сложнее.

Но никто не поспорит, что быть мамой – это ни с чем несравненное счастье!

Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка, научить его жить в этом мире и помочь стать полноценным членом человеческого общества.

Подчеркивая глубокое уважительное отношение к женщине-матери, в большинстве стран мира учрежден праздник – День матери. На государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. В США этот день — второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких, бельгийских, австралийских, японских и украинских мам.

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.

История праздника День матери уходит корнями в религиозный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя, во время богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь важному в православной религиозной традиции празднику.

Мама, мамочка, мамуля… Слова, которые в жизни каждого человека ассоциируются с самими теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. И, наверное, все мы хоть когда-то задумывались, а откуда происходит слово «Мама».

Считается, что слово МАМА относится к той группе слов, которые появились еще до возникновения у людей членораздельной речи. Проследить историю этого слова практически невозможно, так как подобные звукосочетания с таким же значением есть практически во всех языках мира. Вероятно, это самое древнее слово на земле.

Однако интересно то, что слово, обозначающее мать, во всех языках складывается из двух одинаковых слогов. Русские дети называют мать «мама», маленькие французы -«маман», немецкие ребята -«мама», английские — «мэмма», китайские -«мама», корейские — «омма». И это не случайно…

История слова связана с речевым аппаратом младенца. Он устроен таким образом, что ребенку легче всего произнести открытый гласный звук «а» и губные согласные «м», «б», «п», которые есть во всех языках. А еще ребенку сложно сразу повторить последовательность разных слогов, поэтому сначала произносится ма-ма, па-па, ба-ба.

Чаще всего малыш произносит слог «ма» неосмысленно, играя или изучая окружающий мир, разглядываю свою ручку или ножку. А уже мы, взрослые, с восторгом относим эти слова на свой счёт. Вот и получается, что совсем ещё несмышленому младенцу уже известно слово «мама». И так уж заложено природой, что это первое слово становится самым дорогим и проносится через всю жизнь с теплотой и нежностью.

В США в День матери принято носить гвоздики в петлице пиджака, красная — мама жива, белая — мама уже на небесах. В Австралии дети обязательно приносят своим мамам завтрак в постель и дарят подарки. У нас нет определенных традиций в этот день. И все те, у кого есть мама, просто поздравляют своих матерей — звонком ли по телефону, открыткой, иными подарками — каждый решает сам.

Кто-то скажет, что ваша мать и так знает, что вы ее любите, поэтому не надо этого ей говорить. Этот кто-то никогда не был матерью… Берегите своих мам! Они самые лучшие в мире!!!

В рамках Республиканского дня Матери 14 октября в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы работы «горячих» телефонных линий:

-с врачом-акушер-гинекологом Самариковой В.В.. с 14.00 до 15.00 по телефону 7-71-16;

-с районным педиатром Лозко М.В. с 11.00 до 12.00 по телефону 7-14-68.

10 шагов к успешной беременности

Подготовка к беременности — это не чтение форумов и не измерение базальной температуры. Это комплекс мероприятий, которые направлены на подготовку организма к зачатию и вынашиванию здорового ребенка. Только не стоит это превращать в работу или изнуряющий труд. Нужно делать все последовательно, без эмоциональных потерь, с пользой для своего организма. Итак, с чего же начать?

Если вы стали замечать все больше беременных женщин вокруг и задумываться о беременности, значит, пришло время ее планировать. Мы сейчас расскажем вам про 10 составляющих успешной подготовки к беременности

А муж согласен?

Желанность является очень важным фактором удачной беременности. Причем желание иметь ребенка должно быть у обоих родителей. Ведь нездоровая психологическая обстановка в семье часто препятствует наступлению долгожданного момента. Однако не стоит впадать и в другую крайность, ведь зацикленность на беременности также не приносит пользы. При планировании нужно продолжать жить нормальной жизнью, работать, заниматься хобби.

Курить или не курить?

Ни для кого не секрет, что никотин, алкоголь и наркотические средства негативно влияют как на яйцеклетку, так и на сперматозоиды, поэтому отказаться от курения следует уже в период планирования беременности. Курение матери повышает риск бронхиальной астмы у ребенка и вредит иммунной системе малыша, изменяя структуру ДНК. Кроме того, будущим родителям не стоит увлекаться спиртными напитками, особенно пивом, а также сауной, баней и чрезмерными физическими нагрузками, поскольку все это нарушает процесс нормального созревания половых клеток.

Зубы и не только.

Необходимо провести в организме «генеральную уборку»: пролечить больные зубы, проконсультироваться с врачом на предмет уже имеющихся хронических заболеваний. Многие хронические болезни успешно берутся под контроль и не препятствуют зачатию и вынашиванию. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гипертоническая болезнь, эпилепсия, заболевания почек-все это повод для обследования перед беременностью. Возможно, используемые препараты нужно заменить на более безопасные для плода или провести коррекцию дозы.

Худеть или не худеть?

Лишний вес может стать серьезным препятствием к успешному зачатию и вынашиванию ребенка -это и изменение гормонального фона, и увеличение нагрузки на почки, и нарушение обменных процессов. Беременность на фоне избыточного веса чревата осложнениями как для мамы, так и для малыша, поэтому нормализовать вес необходимо еще до наступления беременности. Чаще всего достаточно коррекции диеты и разумной физической нагрузки. Если же это не дает результата, стоит начать снижение веса под наблюдением специалиста.

К слову, низкий вес также не способствует наступлению нормальной беременности. Чтобы определить, в норме ли ваш вес, используйте формулу расчета индекса массы тела: ИМТ = вес (кг) / рост (м) в квадрате. Нормальный индекс колеблется от 18,5 до 24,9.

А что я ем?

При подготовке к беременности все принципы здорового питания как никогда актуальны. Стоит ограничить употребление кофе, исключить сладкие газированные напитки, непастеризованное молоко, плохо прожаренные мясо и рыбу, блюда с сырыми яйцами, фастфуд. Акцент в рационе нужно сделать на белок, крупы, фрукты и овощи. И следует помнить о питьевом режиме: не менее 1,5 л жидкости в день, исключая молоко, чай и кофе.

За перечнем анализов — к врачу.

Какие анализы необходимо сдать, определит акушер-гинеколог женской консультации ЦРБ, с которым вы будете готовиться к беременности. Ведь важно не сдать анализы «на всё», а посмотреть те показатели, которые принципиально важны именно в вашем случае. Общими для всех являются обследование на инфекции, мазки из влагалища и шейки матки, анализы крови и мочи.

А что внутри?

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза также является обязательным обследованием при подготовке к беременности. Оно позволяет выявить скрытые проблемы, которые необходимо устранить для нормального зачатия и вынашивания малыша. УЗИ — безболезненная и совершенно безопасная процедура. В некоторых случаях может потребоваться повторение этого исследования в определенные дни цикла.

Нужны ли особые витамины?

Про необходимость принимать во время беременности фолиевую кислоту знают все, но есть и другие витамины и минеральные вещества, которые выходят на первый план еще при подготовке к зачатию. Во время вынашивания ребенка в геометрической прогрессии возрастает расход не только фолиевой кислоты, но и омега-3-поли- ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B и железа. Покрыть растущие потребности будет достаточно проблематично. Именно поэтому к моменту наступления беременности организму необходимо иметь достаточный запас всех этих витаминов и микроэлементов. Создавать запас стоит уже за несколько месяцев до планируемого зачатия. Какие именно препараты и в каких дозах лучше принимать, вам подскажет акушер-гинеколог.

Гормоны на уровне.

Анализы на гормоны щитовидной железы обязательны для всех, потому что изменения в работе этой железы значимо влияют на развитие малыша и могут привести к нарушениям психического развития. Необходимость исследования уровня остальных гормонов определяет врач.

О спорт, ты сила!

О пользе спорта сказано немало, и при подготовке к беременности он играет особую роль. Во-первых, сильные и эластичные мышцы меньше склонны к растяжкам и разрывам при родах. А во-вторых, если у вас натренированные мышцы, то и рожать, и носить ребенка на руках вам будет гораздо легче. Занимайтесь спортом на здоровье!

Ну вот, теперь у вас есть план подготовки к беременности. Последний совет: на завершающем этапе подготовки, после того как сданы необходимые анализы и нет никаких препятствий для зачатия ребенка, отодвиньте все дела и съездите в отпуск. Организму стоит хорошенько отдохнуть, ведь в ближайшее время ему предстоит потрудиться, вынашивая малыша!

Врач-акушер-гинеколог Самарикова В.В.