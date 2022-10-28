28 октября картинную галерею имени Е.Е. Моисеенко посетили сотрудники Отдела внутренних дел Буда-Кошелёвского райисполкома.



Сотрудники ГУК «Историко-культурный центр, Буда-Кошелевского района» провели экскурсию по актуальным выставкам и экспозициям.

Работники правоохранительных органов познакомились с персональной выставкой талантливого художника из Гомеля Александра Покотило «Рисуя тишину»;

узнали биографию уроженца г.п. Уваровичи, народного художника СССР профессора живописи — Евсея

Евсеевича Моисеенко; познакомились с работами художника Владимира Ивановича Акулова. Стражи правопорядка посетили выставку, посвященную памяти Героя Беларуси, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета «Поминайте наставников ваших».

Священнослужитель Прихода храма Святителя Николая Чудотворца в городе

Буда-Кошелево иерей Александр Веробей поведало жизненном и духовном пути митрополита Филарета.