28-29 октября 2022 года состоится областной конкурс детского и юношеского песенного эстрадного творчества «Я – пою».

Организаторы областного конкурса – главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и учреждение «Гомельский областной центр народного творчества».

Областной конкурс проводится с целью популяризации и развития детского и юношеского песенного эстрадного творчества, открытия юных талантливых исполнителей и подготовки их для участия в международных и республиканских фестивалях и конкурсах.

В рамках мероприятия более 50 участников из всех районов области и города Гомеля от 5 до 17 лет продемонстрируют свое вокальное мастерство. Конкурсные выступления пройдут по следующим номинациям:

Вокальные ансамбли в двух категориях:

«Вокальные ансамбли» с наименованием «образцовый»;

«Вокальные ансамбли» без наименования «образцовый».

Соло-вокал в трёх возрастных категориях:

«Соло-вокал» (5-9 лет);

«Соло-вокал» (10-14 лет);

«Соло-вокал» (15-17 лет).

Конкурсная программа участников состоит из двух произведений, которые исполняются один за одним, общей длительностью не более 7 минут. Будут исполнены произведения классиков и современных авторов.

Областной конкурс 28 октября 2022 года пройдёт в ГУ «Городской центр культуры», г. Гомель, 29 октября 2022 года – в ГУК «Жлобинский городской центр культуры».

Областной конкурс объединит всех любителей эстрадной песни, откроет новые таланты Гомельщины, выявит самых ярких и самобытных участников. Приглашаем всех в мир творчества и музыки!

Начало мероприятия в 10:00. Вход свободный.