29 октября Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» проведет во всех регионах Беларуси единый день озеленения. Приглашаем всех жителей страны принять активное участие!
С 17 сентября текущего года Минприроды объявило в Беларуси осенний месячник по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну». Старт данной кампании был назначен в День народного единства неслучайно – деятельность по озеленению за много лет уже стала одним из символов единения жителей Беларуси во благо восстановления и сохранения природы родного края.
В Год исторической памяти посадка деревьев приобрела особый смысл. Деревья всегда считались символом продолжения жизни – это единение предков и потомков, надежд будущего и памяти прошлого. Этой весной Минприроды инициировало в Республике Беларусь закладку парков, аллей и садов, высадку деревьев в память о павших воинах в местах боевых действий, а также уход за уже высаженными деревьями. Экологическая акция «Дерево героя» продолжается в рамках осеннего месячника по озеленению.
Места проведения акции в Гомельской области указаны в таблице, начало акции в 10.00. Для участия в указанном мероприятии необходимо обратиться в Гомельскую городскую и районную, районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту проведения акции. Специалисты природоохраны проконсультируют о точном времени и вместе с заинтересованными службами организуют посадки саженцев. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем.
Необходимо отметить, что в весенний период текущего года в экологической акции «Дерево героя» приняли участие свыше 600 человек, высажено более 2,5 тыс. деревьев и кустарников.
Всего, в период с 1 марта по 25 октября текущего года для озеленения населенных пунктов Гомельской области высажено 232,5 тыс. деревьев и кустарников, что является одним из самых высоких показателей среди других областей страны.
|Таблица.
Информация о местах проведения акции «Дерево героя» в Гомельской области 29.10.2022
|Район
|Место проведения акции
|г. Гомель
|Железнодорожный район, ул. Шевченко
|Советский район, вблизи озера Роповское
|Центральный район, ул. Чечерская
|Брагинский
|г.п. Брагин, ул. Песочная (памятник жертвам фашизма)
|Буда-Кошелевский
|г. Буда-Кошелево, мкр. Восточный (курган Славы)
|Ветковский
|г. Ветка, (аллея Славы) по улице Интернациональная
|Гомельский
|н.п. Улуковье, ул. Советская
|Добрушский
|г.Добруш, проспект Мира, вблизи обелиска, ул. Луначарского, микрорайон Мелиоратор
|Ельский
|Кочищанский сельский совет, н.п. Загатье, памятник жертвам фашизма
|Житковичский
|г. Житковичи, памятник войнам красной армии и партизан
|Жлобинский
|г. Жлобин парк «Приднепровский»
|Калинковичский
|Чкаловский сельсовет.нп. Новинки (Братская могила)
|Кормянский
|г.п. Корма, ул. Ильющенко, вблизи военского захоронения
|Лельчицкий
|н.п.Боровое ул.Советская
|Лоевский
|г. п.Лоев, ул. Шевелева
|Мозырский
|Слободской сельсовет, н.п.Малая Слободка, аллея Славы
|Наровлянский
|обелиск в н.п. Хильчиха
|Октябрьский
|н.п. Ломовичи, памятник Риммы Шершневой
|Петриковский
|г.Петриков, аллея по ул.Коммунальной
|Речицкий
|г.Речица, ул. Строителей, 2, перекресток Молодёжная -Ленина, ул. Советская, 220
|Рогачевский
|г.Рогачев, аллея по ул.Циммермана
|Светлогорский
|Экотурбаза «Уречье» ГПУ «ЗРЗ «Выдрица», Аллея Героев» у памятника войнам ВОВ, вблизи н.п. Судовица
|Хойникский
|Великоборский с/с, н.п. Великий Бор
|Чечерский
|н.п. Нисимковичи, ул. Советская (вблизи памятника погибшим воинам)