29 октября Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» проведет во всех регионах Беларуси единый день озеленения. Приглашаем всех жителей страны принять активное участие!

С 17 сентября текущего года Минприроды объявило в Беларуси осенний месячник по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну». Старт данной кампании был назначен в День народного единства неслучайно – деятельность по озеленению за много лет уже стала одним из символов единения жителей Беларуси во благо восстановления и сохранения природы родного края.

В Год исторической памяти посадка деревьев приобрела особый смысл. Деревья всегда считались символом продолжения жизни – это единение предков и потомков, надежд будущего и памяти прошлого. Этой весной Минприроды инициировало в Республике Беларусь закладку парков, аллей и садов, высадку деревьев в память о павших воинах в местах боевых действий, а также уход за уже высаженными деревьями. Экологическая акция «Дерево героя» продолжается в рамках осеннего месячника по озеленению.

Места проведения акции в  Гомельской области указаны в таблице, начало акции в 10.00. Для участия в указанном мероприятии необходимо обратиться в Гомельскую городскую и районную, районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту проведения акции. Специалисты природоохраны проконсультируют о точном времени и вместе с заинтересованными службами организуют посадки саженцев. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем.

Необходимо отметить, что в весенний период текущего года в экологической акции «Дерево героя» приняли участие свыше 600 человек, высажено более 2,5 тыс. деревьев и кустарников.

Всего, в период с 1 марта по 25 октября текущего года для озеленения населенных пунктов Гомельской области высажено 232,5 тыс. деревьев и кустарников, что является одним из самых высоких показателей среди других областей страны.

Таблица.

Информация о местах проведения акции «Дерево героя» в Гомельской области 29.10.2022
Район Место проведения акции
г. Гомель Железнодорожный район, ул. Шевченко
Советский район, вблизи озера Роповское
 Центральный район, ул. Чечерская
Брагинский г.п. Брагин, ул. Песочная (памятник жертвам фашизма)
Буда-Кошелевский г. Буда-Кошелево, мкр. Восточный (курган Славы)
Ветковский г. Ветка, (аллея Славы) по улице  Интернациональная
Гомельский н.п. Улуковье, ул. Советская
Добрушский г.Добруш, проспект Мира, вблизи обелиска, ул. Луначарского, микрорайон Мелиоратор
Ельский Кочищанский сельский совет, н.п. Загатье, памятник жертвам фашизма
Житковичский г. Житковичи, памятник войнам красной армии и партизан
Жлобинский г. Жлобин парк «Приднепровский»
Калинковичский Чкаловский сельсовет.нп. Новинки (Братская могила)
Кормянский г.п. Корма, ул. Ильющенко, вблизи военского захоронения
Лельчицкий н.п.Боровое ул.Советская
Лоевский г. п.Лоев, ул. Шевелева
Мозырский Слободской сельсовет, н.п.Малая Слободка, аллея Славы
Наровлянский обелиск в н.п. Хильчиха
Октябрьский н.п. Ломовичи, памятник Риммы Шершневой
Петриковский г.Петриков, аллея по ул.Коммунальной
Речицкий г.Речица, ул. Строителей, 2, перекресток  Молодёжная -Ленина, ул. Советская, 220
Рогачевский г.Рогачев, аллея по ул.Циммермана
Светлогорский Экотурбаза «Уречье»  ГПУ «ЗРЗ «Выдрица», Аллея Героев» у памятника войнам ВОВ, вблизи н.п. Судовица
Хойникский Великоборский с/с, н.п. Великий Бор
Чечерский  н.п. Нисимковичи, ул. Советская (вблизи памятника погибшим воинам)