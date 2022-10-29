29 октября Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» проведет во всех регионах Беларуси единый день озеленения. Приглашаем всех жителей страны принять активное участие!

С 17 сентября текущего года Минприроды объявило в Беларуси осенний месячник по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну». Старт данной кампании был назначен в День народного единства неслучайно – деятельность по озеленению за много лет уже стала одним из символов единения жителей Беларуси во благо восстановления и сохранения природы родного края.

В Год исторической памяти посадка деревьев приобрела особый смысл. Деревья всегда считались символом продолжения жизни – это единение предков и потомков, надежд будущего и памяти прошлого. Этой весной Минприроды инициировало в Республике Беларусь закладку парков, аллей и садов, высадку деревьев в память о павших воинах в местах боевых действий, а также уход за уже высаженными деревьями. Экологическая акция «Дерево героя» продолжается в рамках осеннего месячника по озеленению.

Места проведения акции в Гомельской области указаны в таблице, начало акции в 10.00. Для участия в указанном мероприятии необходимо обратиться в Гомельскую городскую и районную, районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту проведения акции. Специалисты природоохраны проконсультируют о точном времени и вместе с заинтересованными службами организуют посадки саженцев. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем.

Необходимо отметить, что в весенний период текущего года в экологической акции «Дерево героя» приняли участие свыше 600 человек, высажено более 2,5 тыс. деревьев и кустарников.

Всего, в период с 1 марта по 25 октября текущего года для озеленения населенных пунктов Гомельской области высажено 232,5 тыс. деревьев и кустарников, что является одним из самых высоких показателей среди других областей страны.