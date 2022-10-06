О демографической ситуации, спонтанной беременности, вакцинации будущих мам и не только «Авангард» побеседовал с заведующим гинекологическим отделением Татьяной Шатон и медсестрой женской консультации Татьяной Белановой.

1. Можете ли вы описать среднестатистический портрет будущей мамы из числа ваших пациенток? Или все же каждый случай уникален?



Татьяна Шатон: Все ситуации разные. Бывает и так, что кто-то в 30 лет еще даже не задумывается о материнстве, другая женщина в этом возрасте имеет четверо, а то и пятеро детей. В нашей практике встречались случаи, когда у пациентки только-только наступил период фертильности, а мы уже ставим ее на учет. К счастью, случаи подростковой беременности в нашем районе бывают крайне редко. В среднем возраст состоящих на учете по беременности варьируется от 18 до 44 лет. Женщины, которые решаются стать мамами в позднем репродуктивном возрасте, чаще всего идут на этот шаг осознанно. Причины разные: второй брак, старшие дети уже выросли, а женщина испытывает потребность реализоваться в материнстве и другие. Но встречаются среди возрастных мам и наши постоянные клиенты, которые становятся на учет, будучи беременными шестым или седьмым ребенком.

2. Актуальна ли для нашего района проблема бесплодия? И какая работа в этом направлении проводится в вашем отделении?

Татьяна Беланова: У нас на учете есть пары, страдающие бесплодием, и, исходя из наблюдений, их количество растет. В чем причина? Их немало. Борьба с бесплодием – это долгий и тяжелый путь. Нужно настроиться, пройти тщательное обследование и лечение. Не все готовы преодолевать трудности.

Татьяна Шатон: После выставления диагноза мы направляем супружескую пару на консультацию в кабинет по лечению женского и мужского бесплодия медико-генетического центра «Брак и семья». После проведения исследований и необходимого лечения супруги могут претендовать на одну бесплатную попытку ЭКО. Конечно, никто не может дать 100% гарантии, что первая попытка будет успешной. Но это шанс, который нужно использовать тем, кто хочет стать родителями.

Исходя из моей практики, экстракорпоральное оплодотворение может и не потребоваться. Зачастую причина бесплодия выявляется еще в процессе всестороннего обследования. В этом случае вопрос решается корректировкой лечения. Самое главное, чтобы супруги не останавливались на полпути.

Хотя даже тем, кто смирился с ситуацией, жизнь может преподнести сюрприз в виде спонтанной беременности. К слову, и в моей практике встречались подобные случаи. Были пациентки и на 16, и на 21 неделе беременности. Зачастую будущие мамы даже не подозревают об этом и приходят на прием, когда уже слышат шевеление. Женщины плачут от радости, не веря в происходящее. Эти моменты неожиданного счастья, конечно, бесценны. Видимо, кто-то свыше решил, что пора.

3. Вопрос на животрепещущую тему: как пандемия отразилась на вашей работе?

Татьяна Шатон: Сразу скажу, что COVID-19 ни разу не фигурировал как причина для прерывания беременности. Думаю, что те, кто планировал беременность, просто решили повременить с этим вопросом на время пандемии. Но то, что коронавирусная инфекция у беременных вызывала осложнения, – это факт. На фоне COVID-19 возросло количество замерших беременностей и преждевременных родов. При этом некоторых женщин практически невозможно было убедить пройти вакцинацию. Пользуясь случаем, хочу в очередной раз сказать: вакцинируйтесь, чтобы избежать тяжелых последствий и для себя, и для своего будущего ребенка. Это просто необходимо. Мы не наблюдали у беременных никаких последствий после вакцинации. Рискуют как раз таки те, кто отказывается от нее.

4. Вы упомянули о прерывании беременности. Их число растет или снижается?

Татьяна Шатон: Количество абортов уменьшилось, что не может не радовать. К тому же в случае прерывания беременности предпочтение отдается не оперативному, а медикаментозному способу. Это делается для того, чтобы уменьшить риск травматичности и инфицирования, а значит, для женщины выше шанс забеременеть и выносить плод в будущем.

5. В крупных городах отмечается тенденция, когда женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка: кто-то хочет пожить «для себя», кто-то строит карьеру. Какова ситуация в нашем районе?

Татьяна Шатон: Подобные случаи встречаются, но не скажу, что они оказывают влияние на демографическую обстановку в нашем районе. У нас много молодых мамочек. Гораздо большую тревогу вызывает тот факт, что в сравнении с прошлым годом снизилось количество беременных женщин на учете. В чем основная причина? Самый очевидный фактор – последствия демографического провала 90-х. Как раз в эти годы я пришла на работу и наблюдала его воочию. Мало кто из женщин решался на третьего ребенка, а четвертый – вообще целое событие. И сейчас мы наблюдаем результат спада рождаемости в 90-х – заметное снижение количества женщин репродуктивного возраста. Не последнюю роль сыграл отток молодежи из сельской местности в крупные города.

Отмечу, что ситуация со снижением рождаемости наблюдается не только в нашем районе или Беларуси в целом, она носит глобальный характер.

Татьяна Беланова: В течение последних 5 лет мы, к сожалению, отмечаем спад. В лучшие годы, особенно в 2000-х, когда наблюдался большой подъем рождаемости, у нас на учете в среднем стояло 500 беременных, сейчас же их число колеблется в районе 100.

6. Назовите самые приятные моменты, связанные с работой.

Татьяна Беланова: Для нас всегда особенное событие, когда на учет становятся беременные двойней. Так сказать, двойное счастье.

Татьяна Шатон: Был у меня один любопытный случай, связанный с двойней. Пациентка по результатам УЗИ знала, что один из будущих деток мальчик, а пол второго ребенка никак не удавалось увидеть. И вот во время родов первой на свет появляется девочка. И тут она заявляет: «Ну все, дальше неинтересно: я уже знаю, что второй будет мальчик». Это, конечно, был запоминающийся момент. А вообще, за нашу практику было много интересных случаев. Даже неудачная попытка побега из палаты, при том что будущая мамочка уже вот-вот должна была родить.

Татьяна Беланова: Да, у нас скучно не бывает!

Татьяна Шатон: В окончание беседы хочу сказать несколько слов о наших коллегах Валентине Николаевне Куницкой и Сергее Владимировиче Славенском. Мы их помним и бесконечно благодарны за те бесценные знания и опыт, которыми они делились с нами. Они были наставниками для нас и надежной опорой на пути к материнству для многих женщин.

Беседовала

Анна ЛИТАШ

Фото Ирины Палубец