Адвокаты 2 декабря по случаю Дня юриста проведут бесплатные консультации для малообеспеченных, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Малообеспеченные граждане смогут получить юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.

Практика адвокатов показывает, что чаще всего во время таких акций людей интересуют вопросы, связанные с семейными отношениями, социальной поддержкой, трудоустройством и исчислением трудового стажа.

Акция будет проводиться во всех регионах страны в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

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