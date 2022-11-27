В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Минске прошел Первый республиканский форум тружениц села, участие в котором приняли оператор по искусственному осеменению животных ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Аксана Кириченко и бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ «Липиничи» ОАО «Юбилейный-Агро» Тамара Буратчук. Своими впечатлениями о форуме и посещении знаковых мест столицы они поделились с читателями «Авангарда».

Аксана КИРИЧЕНКО:



– Участие в форуме для меня стало ценным подарком. Признаюсь, что столько положительных и ярких эмоций я давно не испытывала. Не хватает слов, чтобы передать все увиденное и услышанное за эти два дня.

Прежде всего хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, которые продумали все до мелочей от официальной части до культурных мероприятий. Время пролетело незаметно, буквально на одном дыхании. С замиранием в сердце слушала выступление министра сельского хозяйства Игоря Брыло, пронизанное глубоким уважением и благодарностью к простым сельским труженикам. Свои поздравления нам также адресовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Все говорили о том, что без женщин нет производства, нет жизни и нет будущего ни в одной стране мира. Поэтому мы гордо и с честью несем не только возложенную на нас миссию быть матерями и хранительницами семейного очага, но и наравне с мужчинами трудимся во всех сферах хозяйствования, в том числе и в АПК. Согласитесь, сегодня работу ферм невозможно представить без представительниц прекрасной половины человечества. Отрадно, что наш труд замечают и ценят, что о нас говорят – это дорогого стоит. Ведь когда твои старания замечают, за плечами вырастают крылья и хочется работать еще лучше.

В целом же каждый пункт программы – это отдельное событие, о котором хочется всем рассказать. Последний раз в Минске я была около 20 лет назад, поэтому открыла столицу для себя заново. Особенно впечатлил Большой театр оперы и балета, где мы смотрели балет «Щелкунчик». Это обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Я благодарна руководству родного сельхозпредприятия, управлению сельского хозяйства и продовольствия райисполкома за доверенную мне честь представлять Будакошелевщину на Первом республиканском форуме тружениц села.

Тамара БУРАТЧУК:



– Для меня, простой сельской труженицы, было очень волнительно и почетно находиться среди тех, кому посчастливилось представлять свой район на таком грандиозном и масштабном мероприятии. Полностью разделяю мнение председателя Белорусского союза женщин Ольги Шпилевской, которая выразила уверенность, что в дальнейшем форум станет своеобразными «женскими дожинками», где и впредь будут отдавать дань уважения сельчанкам и дарить им праздник.

Приятно поразил своей красотой Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, где состоялось торжественное мероприятие. Свой яркий след также оставило посещение храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, послуживших спасению нашего Отечества, знакомство с экспозициями музея истории Великой Отечественной войны. Важным моментом мероприятия стал обмен опытом между представителями различных профессий в сфере АПК. Каждый мог высказать свое мнение по интересующим вопросам, обсудить насущные аграрные проблемы. Вместе мы говорили не только о своем, женском, но и о том, чем сегодня живет наша страна и чем она будет жить завтра. К слову, в ходе живых дискуссий я почерпнула для себя много полезной информации.

Конечно же, находясь в числе лучших тружениц сельхозотрасли, я чувствовала гордость за себя и за своих земляков. Даже сейчас, спустя несколько дней, не могу отойти от всего увиденного. Охотно делюсь впечатлениями с близкими и коллегами. Благодарна БСЖ, что подарили нам такой праздник. Хочется, чтобы это мероприятие стало традиционным, чтобы как можно больше простых сельских тружениц посетили столицу и ознакомились с ее знаковыми местами. В очередной раз убеждаюсь, что сельское хозяйство и люди, посвятившие свою жизнь аграрной отрасли, пользуются почетом и уважением.

Организаторами масштабного мероприятия выступили ОО «Белорусский союз женщин», Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Делегаты, а это более тысячи женщин-тружениц, на два дня приехали в Минск со всех регионов страны. Среди них – животноводы, зоотехники, лаборанты, операторы машинного доения и руководители молочно-товарных комплексов.

Цель форума – чествование женщин-тружениц и женщин руководителей сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности АПК из всех регионов Беларуси.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личных архивов

Аксаны Кириченко