Неосторожное обращение с огнем при курении – это основная причина пожаров, на которых гибнут люди. С целью профилактики возникновения пожаров по данной причине на территории Буда-Кошелевского района проходит 1-й этап республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!».
Для проведения профилактических мероприятий пропагандисты районного отдела по чрезвычайным ситуациям направились по маршрутам движения автомагазинов, курсирующим по району, в трудовые коллективы и места переработки вторсырья, где с гражданами провели разъяснительную работу по предупреждению пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
Собеседникам рассказали о целях проводимой акции, про количество пожаров и людей, погибших по этой причине в прошлом году и за прошедший период текущего, об опасности курения в постели. Напомнили правила безопасности в быту и действия в случае пожара. Каждому из присутствующих раздали буклеты «Не прожигай свою жизнь». А чтобы курильщики поскорее расстались со своей пагубной привычкой, провели конкурсы «Обменяй сигарету на конфету» и «Напиши пожелание курильщику». Также прорекламировали информационно-пропагандистскую компанию «Не жди белочку — туши окурок!».
— Курение не только отнимает здоровье человека, но и может лишить его жизни, спровоцировав пожар, — пояснил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв. – Очень важно не допускать курение в жилых помещениях, и особенно в местах для отдыха, перед тем как выбросить окурок следует его тщательно затушить, а в качестве пепельницы использовать предметы из негорючих материалов.
Используя такие методы, спасатели привлекают внимание населения к проблеме неосторожного обращения с огнем при курении, при этом уверены, что многие из граждан обязательно задумаются над вопросом: стоит ли жизнь непотушенной сигареты?