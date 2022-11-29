Республиканская благотворительная акция по бесплатному правовому консультированию пройдет 29 ноября — 2 декабря в преддверии Дня юриста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Например, в Минске 1 декабря с 10.00 до 13.00 главное управление юстиции Мингорисполкома проведет бесплатное консультирование граждан в формате прямых телефонных линий. По телефонам, указанным на сайте главного управления юстиции Мингорисполкома, нотариусы, адвокаты, работники органов ЗАГС, а также представитель управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома ответят на вопросы правовой тематики.

Кроме этого, 2 декабря участие в акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. В течение рабочего дня, обратившись лично или позвонив по телефону, жители и гости Беларуси могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Специалисты дадут ответы на вопросы, касающиеся в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и т.д.

Бесплатные консультации для малообеспеченных проведут 2 декабря и адвокаты Беларуси. Малообеспеченные граждане смогут получить юридическую консультацию в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

Кроме того, представители Министерства юстиции 1 декабря с участием адвокатов, нотариусов, работников органов загса с 12.00 до 15.00 будут бесплатно консультировать на нижнем уровне торгового центра «Столица».

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