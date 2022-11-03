Анатолий Гапоник обсудил с трудовым коллективом СП «АМИПАК»-ОАО права и обязанности делегатов ВНС, организацию работы народного вече

Работников предприятия проинформировали об основных статьях законопроекта, принципах организации работы ВНС, его статусе, а также порядке формирования, правах и обязанностях делегатов.

— Мы единственные на всем постсоветском пространстве, кто создает подобный орган управления. Благодаря ВНС у каждого появится возможность прямого участия в жизни государства и принятия решений в важнейших вопросах. Я бы хотел видеть среди делегатов ВНС представителя Амипака. Ваше предприятие по прошлому году было признано лучшим экспортеров. Надеюсь, не подведете и в этом, — отметил председатель райисполкома.