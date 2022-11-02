Законопроект о Всебелорусском народном собрании будет принят до конца года в первом чтении, заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре-совещании на тему «Правовая основа формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания. Совершенствование избирательного законодательства» в Лиде Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты законов «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь» и «О Всебелорусском народном собрании» вынесены на общественное обсуждение. Организатором обсуждения законопроекта «О Всебелорусском народном собрании» выступает Палата представителей. Депутаты активно участвуют в работе диалоговых площадок разного уровня, проводят информационные встречи в трудовых коллективах по разъяснению норм законопроектов. Всего проведено около 140 подобных мероприятий. Замечания и предложения участников общественного диалога будут учтены при подготовке проекта закона к рассмотрению в первом чтении на текущей сессии Палаты представителей. Процесс обсуждения завершится сегодня семинаром-совещанием в Лиде.

«Я не могу сказать, что на этом обсуждения заканчиваются. Работа еще будет продолжаться. Предложений поступило порядка 150. Их аккумулирует Национальный центр правовой информации, часть поступает в Палату представителей. Поэтому такая тонкая доводка сейчас будет проходить в Палате представителей. И я думаю, что мы этот законопроект примем уже в текущем году в первом чтении и в начале следующего года — во втором чтении», — сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, такие семинары-совещания Палата представителей проводит по наиболее важным для белорусов темам. «Законопроект о ВНС и изменении Избирательного кодекса как раз относятся к числу таких законопроектов. Потому что от того, как они будут подготовлены, как будут работать, в целом зависит и эффективность политической системы Беларуси, — отметил спикер. — Услышать каждого и сделать этот документ, чтобы он шел от земли и был для жизни — это, наверное, главная суть этого всенародного обсуждения. Закон очень важный, значительно повышается статус ВНС. Это высший представительный орган народовластия, конституционный орган. Делегаты будут собираться и проводить народный курс. Мы, белорусы, создали это государство и должны его сохранить».

Законопроект о ВНС отработан основательно, добавил Владимир Андрейченко. «Он дважды рассматривался на уровне Президента. Тем не менее, голос снизу — это важно», — констатировал он.

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БелТА