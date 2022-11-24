XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы безопасности на транспорте» пройдет 24-25 ноября в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили БЕЛТА в университете.

В этом году конференция посвящена 160-летию Белорусской железной дороги. «Белорусская железная дорога являлась одним из инициаторов проведения в университете ежегодной конференции «Проблемы безопасности на транспорте» и продолжает оказывать всемерную поддержку университету в ее организации и проведении. Такое сотрудничество, активный диалог между наукой и производством позволяет сформулировать новые подходы и найти эффективные решения актуальных задач безопасности транспортного комплекса», — рассказали в учреждении.

В очной и дистанционной формах работы десяти секций форума примут участие около 500 докладчиков, представляющих Беларусь и страны ближнего и дальнего зарубежья. «С учетом слушателей количество участников приближается к тысяче», — добавили в университете.

В программе конференции и два круглых стола. На одном из них обсудят концепцию проекта закона «О транспортной безопасности», на другом — изменения закона «О железнодорожном транспорте».

По словам организаторов, форум даст возможность участникам ознакомиться с достижениями специалистов и ученых вузов, научно-исследовательских институтов, изучить передовой опыт ведущих производственных и транспортных компаний, определить актуальные направления взаимодействия науки и производства, установить новые деловые и дружеские связи.

belta.by