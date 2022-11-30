В Беларуси в 2023 году вводятся квоты на ввоз свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 ноября 2022 года №812, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено определить по областям на 2023 год объемы тарифных квот на ввоз на территорию Беларуси свинины и мяса птицы, а также до 15 декабря этого года довести их до сведения облисполкомов. Также ведомству поручено до 5 января 2023 года распределить 100% объемов тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы между зарегистрированными юрлицами и ИП, заявившими до 20 декабря облисполкомам о потребности в использовании объемов тарифных квот. Минсельхозпрод должен издать локальный правовой акт, где это будет отражено.

Облисполкомам необходимо до 27 декабря 2022 года представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия предложения о распределении квот между зарегистрированными юрлицами и ИП пропорционально фактическим объемам выпуска продукции, полученной ими в предыдущем году в результате переработки.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли уполномочено выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

belta.by