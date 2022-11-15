Беларусь по итогам года выйдет на рекордный уровень по экспорту сельхозпродукции и перешагнет 8 миллиардов долларов. Об этом заявили в Минсельхозпроде.

Сельхозгод выдался успешным. В закромах – 10,5 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса. Увеличены объемы производства сахарной свеклы, картофеля и других овощей. Продовольственная безопасность полностью обеспечена. Уровень резерва по многим позициям – свыше ста процентов. А значит, можем и поделиться продовольствием. Нашу продукцию знают более чем в ста странах мира.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Наша продукция узнаваема не только в России – это порядка 70% от всего экспортного каравая. Мы достаточно продуктивно работаем с Китаем. Практически на полмиллиарда долларов уже поставили продукции туда. Увеличили поставки абсолютно во все страны дальней дуги. На сегодня остались еще полевые работы: нам надо поднять зябь. Фактически до нашего праздника – 18 ноября – это основная задача. И потом мы с чистой совестью начнем чествовать наших передовиков».

В отрасли есть и другие вопросы, требующие конструктивных решений. Один из них – мелиорация земель. За пятилетие нужно освоить около четырехсот тысяч гектаров и создать резерв для получения дополнительной продукции.

ОНТ