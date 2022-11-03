Как сообщает пресс-служба РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года будет осуществляться в почтовых отделениях досрочно.

Согласно сообщению, с 4 ноября начнутся выплаты в отделениях почтовой связи белорусской столицы. В остальных почтовых отделениях нашей страны выдача пенсий будет производиться с 5 ноября.

Что касается праздничного дня, то 7 ноября будут работать и предлагать свои услуги населению только дежурные объекты почтовой связи, с перечнем которых можно ознакомиться на корпоративном сайте РУП «Белпочта».

СБ