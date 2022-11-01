По духу и букве закона Всебелорусское народное собрание является самым демократичным институтом государства. Такое мнение сегодня во время обсуждения с сотрудниками аппарата Белорусской нотариальной палаты законопроекта о ВНС высказала председатель БНП Наталья Борисенко.

По ее словам, ВНС является важнейшим элементом политической системы и будет определять стратегическое общественно-политическое и социально-экономическое развитие современной Беларуси. Традиция проведения собрания является истинным проявлением народовластия. Уже прошло шесть всенародных форумов. В соответствии с результатами республиканского референдума, состоявшегося в феврале 2022 года, ВНС стало конституционным органом.

«По духу и букве закона Всебелорусское народное собрание — самый демократичный институт государства. В нем будут представлены самые широкие слои нашего общества и это, безусловно, очень важно с точки зрения выработки важнейших и сбалансированных решений по дальнейшему развитию страны и укреплению государственности в целом», — отметила председатель Белорусской нотариальной палаты.

Вопросы работы ВНС, его статус и полномочия в системе других органов государственного управления и власти, порядок выдвижения делегатов — эти и другие вопросы обсудили во время диалога. Отдельно его участники остановились на основных положениях законопроекта по изменениям в Избирательный кодекс.

БелТА