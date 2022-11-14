В Беларуси на протяжении трех лет будут вводить в севооборот около 110 тыс. га мелиорированных земель ежегодно. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

«Одно из важнейших сейчас направлений — мелиорация. Недавно по этому вопросу глава государства организовал большое совещание. К сожалению, системы, работавшие 30-40 лет назад, уже не так эффективны, поэтому появилась потребность в пересмотре подхода к этому процессу. Мы уже определили количество земли, которое нужно мелиорировать и ввести в севооборот, — это чуть более 400 тыс. га. Практически каждый год мы вводили около 27 тыс. га таких земель, но поняли, что этого недостаточно. В связи с этим было принято решение увеличить количество таких земель в два раза и мелиорировать около 55 тыс. га. На протяжении трех последующих лет планируем вводить почти 110 тыс. га таких земель ежегодно», — рассказал министр.

Игорь Брыло добавил, что для этого нужно оснастить мелиоративные предприятия новой техникой. «Мы были на «АМКОДОРЕ» в Толочинском районе. На предприятии нам продемонстрировали всю линейку техники, способную мелиорировать любой участок земли и привести его в порядок. Также мы сейчас намерены восстанавливать тракторный и технический парк мелиоративных предприятий. Кроме того, принято решение, что до конца года будет разработан указ по финансированию мелиорации на ближайшую пятилетку», — подчеркнул Игорь Брыло.

По его словам, в этом году государство особенно сильно поддержало аграриев в обеспечении топливом и удобрениями, в ремонте техники. Это позволило гарантировать фактически бесперебойную работу белорусского агропромышленного комплекса на полях. Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия заявил, что под весеннюю кампанию 2023 года в Беларуси создан большой запас минеральных удобрений, и он выше уровня прошлого года.

Игорь Брыло обратил внимание и на тесное сотрудничество Минсельхозпрода и Национальной академии наук. «70% семенного материала, который нам предоставляется, — селекция НАН Беларуси. Мы обеспечены сортами пшеницы, ржи, ячменя, рапса и рядом других культур. Несмотря на введенные санкции, у нас есть возможность обеспечивать нашу страну своими семенами. Также мы тесно работаем с Институтом мелиорации и НПЦ НАН Беларуси по животноводству», — заключил министр.

БелТА