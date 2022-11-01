На Всебелорусском народном собрании представителям исполнительной, судебной власти, парламентариям, депутатам, делегатам от трудовых коллективов, партий, организаций предстоит обеспечивать справедливость принятия важных политических решений, поступательное и прогрессивное развитие нашей страны в гражданском согласии, преемственность поколений, при необходимости помогать справляться с возникшими проблемами и вызовами. Сейчас идет активное общественное обсуждение проекта закона о ВНС. О предложениях, возникающих в ходе диалоговых площадок, рассказал Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов.

Всебелорусское народное собрание — фактически орган народовластия. Не удивительно, что в обсуждение закона включилось множество граждан.

Андрей Бугров отметил, что на этапе общественного обсуждения закона о ВНС на диалоговых площадках возникает не так уж много вопросов — при обсуждении проекта обновленной Конституции, в частности раздела о ВНС, их было гораздо больше:

— Сейчас идут скорее обсуждения, поступают комментарии. Те граждане, которые внимательно изучили положения о ВНС тогда, в настоящее время ведут конструктивные беседы, предлагают варианты определенных улучшений: например, по поводу вхождения в число делегатов ВНС представителей крупных предприятий. Людям это очень интересно. Они видят возможность быть избранным в своем общественном формировании и стать делегатом, чтобы принимать ключевые государственные решения. Порой прямо во время диалоговой площадки в трудовых коллективах граждане начинают обсуждать, кто достоин стать делегатом ВНС. Это хорошо — очевидно, что никто никому ничего не навязывает. При этом видно, что люди понимают значимость новой структуры, мыслят конструктивно, осознают ответственность причастности к принятию важных государственных решений. С учетом такого интереса к проекту закона большого количества людей, задействованных в обсуждении, я уверен, что он будет поддержан.

Рассказал председатель Минского городского Совета депутатов и о том, каким он видит делегата ВНС:

— Это активный, идейный гражданин, небезразличный к происходящему в государстве, порядочный, искренне желающий сделать свою страну процветающей. Это человек, который уже чего-то добился в жизни и понимает, что ничего не делается по взмаху волшебной палочки, всему предшествует труд. А главное, он должен быть патриотом, без любви к Родине в ВНС делать нечего. Это человек с активной гражданской позицией, способный принимать решения, отстаивать ту точку зрения, которую ему доверили выразить люди. Он должен быть действительно избран, а не просто отправлен, чтобы в коллективе, партии, общественном формировании верили в своего делегата и знали, что он примет правильное решение, когда будут обсуждаться важные вопросы.

Все поступившие в ходе общественного обсуждения предложения и замечания аккумулируют, изучат и внесут на рассмотрение в Парламент.

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