Бывший работник МТС задержан за слив персональных данных экстремистам. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Главным следственным управлением 29-летнему бывшему работнику оператора сотовой связи МТС предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 (пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчина использовал свои должностные полномочия и передал администраторам деструктивных ресурсов личные данные ряда должностных лиц нашей страны, которые в последующем публиковались в экстремистских телеграм-каналах.

В Следственном комитете добавили, что фигурант также предоставлял экстремистским ресурсам сведения о местах пребывания малолетних детей сотрудников органов внутренних дел.

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