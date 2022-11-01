Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам установлены на период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 24 октября 2022 года №60, сообщает БЕЛТА.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br339,83 (с 1 августа по 31 октября 2022 года — Br328,5).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население — Br375,26 (ранее — Br366,23); пенсионеры — Br255,28 (ранее — Br247,21); дети в возрасте до трех лет — Br215,93 (ранее — Br204,8); дети в возрасте от трех до шести лет — Br298,21 (ранее — Br284,60); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br363,28 (ранее — Br350,06).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры госпособий семьям, воспитывающим детей; повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; социальных пенсий. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 3,4%.

БелТА