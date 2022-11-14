Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК глава Минсельхозпрода Игорь Брыло ответил на вопросы журналистов.

— Уборочные и полевые работы на завершающем этапе, и мы с чувством удовлетворения встречаем профессиональный праздник. Итоги агросезона не могут не радовать, — подвел итоги Игорь Брыло. — Вал зерновых и зернобобовых увеличен почти на 1,5 миллиона тонн, всего намолочено 8 миллионов 150 тысяч тонн — рост к уровню прошлого года 123 процента. На 13 процентов больше собрано рапса — 934 тысячи тонн, гречки — почти в два раза, или 47 тысяч тонн, а в прошлом году имели 24 тысячи тонн, проса — 27 тысяч тонн (16 тысяч тонн в прошлом сезоне), картофеля — более миллиона тонн (878 тысяч тонн), сахарной свеклы – 4 миллиона 300 тысяч тонн (прибавка 250 тысяч тонн). Заготовлено 160 тысяч тонн льнотресты, или на 30 процентов больше, чем годом ранее. Это всё позволяет нам полностью обеспечить продовольственную безопасность: произвести хлеб и муку, макароны и кондитерские изделия, полноценные корма для животноводства, увеличивать в дальнейшем экспорт. По итогам 9 месяцев за рубеж продано продовольствия и сельскохозяйственной продукции на 6 миллиардов долларов, или на 26 процентов больше, чем за такой же прошлогодний период. Если в прошлом году мы имели 6,7 миллиарда долларов экспортной выручки, то по результатам этого перешагнем 8 миллиардов долларов.