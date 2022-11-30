29 ноября сразу в нескольких Инстаграм-аккаунтах был обнаружен видеоролик, на котором видно, как из задней правой двери движущегося легкового автомобиля выпал малолетний ребенок. Данную видеозапись не оставили без внимания сотрудники Госавтоинспекции и оперативно выяснили все обстоятельства.

Установлено, что автомобилем «Ситроен» управлял 32-летний водитель. Вместе с ним в транспортном средстве ехали еще два пассажира: 31-летняя супруга и 3-летний сын. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении за водителем в детском удерживающем устройстве. Но он не был пристегнут ремнем безопасности. Это позволило ему без труда вылезти из детского кресла и переместится на правую сторону заднего сидения. В пути следования на пересечении улиц Кирова и Комсомольской малыш самостоятельно открыл дверь, но водитель не успел вовремя остановиться, и ребенок выпал на проезжую часть. Из автомобиля выбежала мама, которая находилась на переднем пассажирском сидении, взяла сына на руки и села вместе с ним уже на заднее сиденье. К счастью, малыш отделался лишь испугом. За допущенное нарушение правил перевозки пассажиров водитель автомобиля «Ситроен» привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь. Ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Составление административного материала в данном случае – это не самый худший исход событий. Все могло бы закончиться гораздо трагичнее, так как на ребенка мог с легкостью совершить наезд водитель другого транспортного средства или само падение могло бы привести к его травмированию.

Источник: http://gp.by

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