Подростковый возраст – это особый период в жизни каждого человека. В это время закладывается основа его физического и душевного здоровья. Развивающийся организм особенно чувствителен к действию ядовитых веществ, таких, как алкоголь, никотин и наркотики. Влияние это настолько серьёзно, что их употребление нельзя характеризовать только как «вредные привычки», так как они угрожают не только здоровью, но зачастую жизни подростка. Очень важно чтобы подросток понял, что от его образа жизни, привычек напрямую зависят не только его здоровье, но и здоровье его будущих детей.

Одним из наиболее распространенных в мире факторов, губительно влияющих на здоровье, является табакокурение. По данным отечественных исследований, в возрасте 12-13 лет курят около 7% школьников, среди 16-летних уже 40% курящих, а в старших классах начинают курить и некоторые девочки.

Негативное воздействие никотина на организм подростка. Каждый молодой человек, впервые беря в руки сигарету, должен отчетливо представлять, что его ждёт впереди, каковы могут быть последствия этого шага. Желая казаться взрослыми, подростки, к сожалению, часто забывают, что всякое воздействие имеет и положительные и отрицательные последствия. Курение приводит к слишком серьёзным (а иногда и смертельным) последствиям для здоровья человека. Курение разрушает здоровье людей, негативно влияет на все органы и системы, в том числе наносит непоправимый вред репродуктивной системе человека.

Особенно сильное воздействие оказывает никотин на женскую репродуктивную систему, приводя к гибели яйцеклеток. С табачным дымом в легкие попадают и ароматические углеводороды, которые подавляют функцию эпителия, выстилающего маточные трубы (как результат – оплодотворенная яйцеклетка не может попасть в матку, в результате чего погибает, или приводит к развитию внематочной беременности).

Если беременная женщина курит, то яд поступает через плаценту в плод, насыщая его органы и ткани, так как печень у плода еще не сформирована и не может справиться с поступающими ядами. Таким образом организм ребенка их «аккумулирует». Курение снижает уровень гемоглобина в крови, поэтому мать и дитя испытывают «кислородное голодание». Терпя возле себя курильщиков, женщина позволяет отравлять и себя, и своего будущего ребенка. Чаще всего подвергается разрушительному воздействию нервная система плода. Кроме того доказано, что врожденные уродства у детей встречаются в 2 раза чаще, если их матери курили.

Употребление алкоголя – также массовое явление, связанное с такими социальными категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение и мода – с другой.

Самое тревожное состоит в том, что укрепившееся снисходительное отношение к потреблению спиртного, навязчивая повсеместная реклама пива привели к значительному увеличению потребления алкоголя подростками. Алкоголизм «помолодел». Алкоголизм среди подростков и молодёжи повсеместно продолжает расти, и это связано не только с потреблением крепких алкогольных напитков, но и пива. Примечательно, что девочки пьют пиво наравне с мальчиками. Чем раньше подросток начинает употреблять алкогольные напитки, тем больше вероятность того, что он станет хроническим алкоголиком.

Мотивы употребления алкоголя подростками чаще всего таковы: «за компанию» — 50%, «для поднятия настроения» — 25%; а также «для аппетита», «для разговора с друзьями», «так принято», «из принципа».

Алкоголь действует преимущественно на центральную нервную систему, вызывая характерное алкогольное возбуждение. Рано или поздно регулярное употребление спиртных напитков вызывает снижение умственных способностей подростка, что затрудняет возможность приобретения новых знаний и навыков. Самые малые отклонения от общественной нравственности очень опасны и легко приводят к тяжким преступлениям у подростков.

Очень быстро у подростков возникают заболевания печени, гастриты, в дальнейшем увеличивается риск появления полипов, а также рака желудка. Возникающие изменения в поджелудочной железе приводят к таким тяжелым заболеваниям, как панкреатит и сахарный диабет.

Отрицательно сказывается употребление алкоголя и на сердечно-сосудистой системе, способствуя развитию гипертонической болезни.

Негативно воздействует алкоголь и на репродуктивную систему подростков, часто ведёт к бесплодию. У женщин злоупотребление алкоголем вызывает стойкое нарушение менструального цикла. Нестабильный цикл делает невозможной планируемую беременность. Если же забеременеть все-таки удается, то риск возникновения патологий у плода превышает среднестатистический на 40-50 процентов. Часто у пьющих женщин происходят выкидыши, самопроизвольные роды, замирание плода.

Наркомания – это почти всегда смерть в молодом возрасте. Особенно страшно, что ряды наркоманов пополняются в основном из подростковой среды.

Потребление наркотиков очень быстро ведет к формированию особого заболевания – наркомании, суть которого заключается в постоянной зависимости человека от приёма наркотика.

Подросток становится вялым, сонливым или, наоборот, слишком возбуждённым по сравнению со своим предшествующим состоянием. Иногда после того, как он целый день ничего не ест, вечером на него нападает «волчий» аппетит. Выраженная бледность лица, расширенные или суженные зрачки, плохо реагирующие на изменение освещения, появившаяся замкнутость должны насторожить взрослых. Чем раньше выявлена у подростка склонность к употреблению наркотиков, тем больше вероятность возможного излечения.

Самое негативное воздействие на репродуктивную систему человека оказывают наркотики. Независимо от того, как они опадают в организм – путем инъекций, вдыхания или курения – наркотики кардинально изменяют гормональный фон, нарушают фертильность. Так, у мужчин снижается уровень тестостерона, что делает его практически бесплодным. У женщин прием наркотиков вызывает увеличение концентрации гормона пролактина, в результате чего наступает аменорея и преждевременный климакс. Если зачатие происходит, то плод практически всегда обречен на гибель или развитие патологий.

Формирования негативных черт характера способствуют особенности воспитания в семье. С одной стороны, это гиперопека, с другой – педагогическая запущенность. И в том и другом случаях решающее значение приобретает влияние «улицы», групп сверстников, практическая безнадзорность.

Следует помнить, что будущее каждого из нас находится в руках нас самих!