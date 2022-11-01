В Белгосуниверситете изменится подход в обучении журналистов. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Со следующего учебного года готовить кадры для СМИ будут по двум специальностям: «журналистика» и «информация и коммуникация». Оптимизация связана с приведением в соответствие с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации».

Как отметили в пресс-службе БГУ, сегодня востребованы специалисты в области журналистики, блоггинга, информационной безопасности, политических, маркетинговых коммуникаций, SMM, PR, рекламы и других. Для их подготовки со следующего года на факультете журналистики вводится профильный подход. Студентам предложат выбрать одно из направлений для углубленного изучения конкретной области журналистики.

По специальности «журналистика» разработаны программы по трем профилям: «авторская журналистика и блоггинг», «цифровые медиаплатформы», «журналистика и информационная безопасность». Для «информации и коммуникации» предложены «политическая коммуникация», «маркетинговые коммуникации», «реклама и PR». Первые два года студенты углубленно изучают базовые дисциплины по своим специальностям. С третьего курса идет разделение на группы с учетом выбранного профиля.

Предпрофессиональную подготовку дополнят узкоспециализированными дисциплинами. Это программирование веб-сайтов, фото- и видеоблогинг, аудиоподкастинг, дата-журналистика, теоретические аспекты политической коммуникации, поведение потребителя, СРА и тизерные рекламные сети и другие.

В пресс-службе вуза добавили, что новая модель обучения журналистов будет применима для обучающихся, поступивших в следующем году. Нынешние студенты проходят подготовку по прежним программам.

Предполагается, что выпускники факультета журналистики БГУ смогут работать не только журналистами, но и ведущими теле- и радиопрограмм, менеджерами по рекламе, медиааналитиками, редакторами социальных медиа, специалистами по поисковому продвижению, контент-менеджерами, сторителлерами.

БелТА