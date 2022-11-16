В Беларуси был обновлен перечень специальностей для получения высшего образования в сокращенный срок. Такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство образования 1 ноября приняло постановление №412 «О получении высшего образования в сокращенный срок». Правовой акт устанавливает перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок.

В перечень вошли всего 139 наименований. Например, теперь в нашей стране в более короткие сроки можно будет получить образование по таким специальностям как дошкольное образование, начальное образование, издательское дело, хореографическое искусство, маркетинг, правоведение, геодезия, лесное хозяйство и сестринское дело.

Кроме того, в список включены такие специальности как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, почтовая связь, разработка месторождений полезных ископаемых, архитектура, ветеринарная медицина и фармация.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

СБ