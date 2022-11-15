Сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Минской области вместе с коллегами из других регионов установили группу администраторов интернет-ресурсов, признанных экстремистскими материалами. На днях при силовой поддержке спецподразделений МВД оперативники задержали пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет. Об этом БелТА сообщили в МВД.

«Как стало известно, фигуранты, трое из которых несовершеннолетние, начиная с 2020 года, администрировали четыре TikTok-аккаунта и два Telegram-канала. На этих ресурсах публиковалась информация, направленная на организацию и подготовку массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя Республики Беларусь. Задержанные объединились в Telegram-группе, которая в начале ноября признана экстремистским формированием. Они должны были находить исполнителей для уничтожения объектов инфраструктуры и организации нападений на правоохранителей», — рассказали в МВД.

Один из подозреваемых, 17-летний житель Костюковичей, был судим за осквернение сооружений и порчу имущества. Старший из задержанных, 26-летний националист из Сморгони, имеет судимости за кражу и угон. А 18-летний житель Буда-Кошелево собирался отправиться в Украину для участия в боевых действиях.

Возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем.

В ГУБОПиК МВД отметили тенденцию: в последнее время заграничные кураторы стараются вовлечь в протестную деятельность все более молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Для этого используются современные технологии, интернет-тренды и психологические уловки. При этом умышленно умалчивается об ответственности за участие в экстремистских формированиях.