Контроль за работой новой системы ценового регулирования взяли на себя члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители общественных организаций. Проверки затрагивают магазины, рынки, аптеки, кафе и другие торговые точки и пункты оказания услуг. На днях заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич проверил ситуацию с ценами в магазинах и аптеках в Быхове. Парламентарий оценил широкий ассортимент белорусских продуктов питания на торговых стендах. Отмечена также стабильная ситуация с ценами на лекарства и с доступностью медпрепаратов. Повышения стоимости товаров ни на одном из проверенных объектов не зафиксировано, а в некоторых отмечено даже некоторое снижение.

— подчеркнул Виктор Ананич.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований, уверен, что общественный мониторинг цен несет в себе очень важный посыл:

— Это в первую очередь соблюдение порядка, справедливости.

Мы говорим о том, что для белорусов важен принцип справедливости. Он предусматривает, что в процессе поступления товаров на прилавки не должно происходить чрезмерного обогащения тех или иных производителей, посредников, торговых сетей.

По мнению аналитика, общественный мониторинг направлен на то, чтобы принцип справедливости реализовался на практике:

— Нельзя наживаться на людях и пытаться обосновать повышение цен тем, что инфляция растет во всем мире, что курс как-то поменялся, поставщики предложили такую цену и прочее… Все это зачастую попытка оправдаться за завышенные цены.

Аналитик подчеркивает, что общественный мониторинг — это ориентация в большей степени на принцип общинности, чтобы никто из граждан друг на друге не наживался.

В ТЕМУ

Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело по обвинению 46‑летнего жителя Могилева. Будучи директором общества с дополнительной ответственностью, 8 октября текущего года, зная о запрете на повышение цен согласно Директиве ­­Президента № 10 «О недопустимости роста цен» и постановлению Совета Министров «О временных мерах по стабилизации цен», предприниматель умышленно установил цену на сыр, превышающую его стоимость на 5 октября. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса.

popov@sb.by