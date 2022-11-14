В Беларуси стартовала Неделя предпринимательства — 2022, сообщает БЕЛТА.

«По многолетней традиции осенью в нашей стране проводится серия мероприятий, на которых в формате открытого диалога обсуждаются условия осуществления предпринимательской деятельности, дается оценка влиянию внешней и внутренней конъюнктуры на тенденции развития негосударственного сектора экономики, анализируются проблемные аспекты деловой среды и предлагаются решения по их устранению. Текущий год не станет исключением. Начиная с 14 ноября, стартует Неделя предпринимательства — 2022. Имиджевая цель данного события — привлечение внимания широкой общественности к теме предпринимательства, публичное позиционирование важности развития деловой активности в стране, декларирование приверженности государства следовать ранее взятому курсу по созданию благоприятного делового климата», — сказал министр экономики Александр Червяков, обращаясь к бизнес-сообществу в связи с открытием Недели предпринимательства — 2022.

По его словам, Беларусь преодолевает достаточно непростой, беспрецедентный в истории своей государственности период внешнего политического и экономического давления. «С самого начала этой ситуации правительством принимался широкий спектр мер реагирования. Они носили последовательный, системный характер и способствовали смягчению санкционного воздействия на экономику и население. Понимая, что нам необходимо быстро адаптироваться к изменившейся ситуации, удержать и стабилизировать экономику, сохранить внутренний спрос и открыть новые каналы для восстановления экспортных поставок, был принят ряд системных мер, которые стали востребованы в критический момент и работали на перспективу», — сообщил министр.

Он отметил, что контрмеры были нацелены прежде всего на поддержку производства товаров и услуг, решение вопросов логистики, переориентацию экспортных потоков, выделение дополнительных резервов для финансовой поддержки реального сектора экономики. Благодаря консолидации усилий внутри страны, а также расширению партнерских межгосударственных отношений с дружественными нам странами экономика не только выстояла, но и демонстрирует восстановительную динамику развития.

«Хотелось бы, чтобы этот накопленный опыт в дальнейшем был конвертирован в практические решения. Формирование новых инициатив в сфере предпринимательства должно идти в тесном взаимодействии с самими предпринимателями. Поэтому одним из результатов проведения предстоящей Недели предпринимательства видится именно выработка конкретных предложений по выходу отечественного предпринимательства на новые рубежи в производстве конкурентоспособной продукции, экспорте, инновациях, создании высокопроизводительных рабочих мест», — подчеркнул глава экономического ведомства.

Предстоящая неделя будет насыщена мероприятиями разноплановыми по своему контенту и рассчитанными на самую широкую аудиторию. Будут затронуты в том числе вопросы развития агробизнеса, социального предпринимательства.

«Во время стартап-марафона команды начинающих предпринимателей смогут презентовать потенциальным инвесторам свои деловые инициативы. Отдельные мероприятия посвящены малому бизнесу, где будет предоставлена возможность получить прямые консультации от экспертов-практиков, маркетологов, юристов и других специалистов в различных областях развития и ведения бизнеса. Все мероприятия предполагают свободное общение со специалистами, спикерами, инвесторами, представителями государственных структур и депутатского корпуса. Это отличный шанс найти единомышленников и партнеров», — рассказал министр.

БелТА