В национальном парке «Беловежская пуща» начали подготовку к сезону зимних праздников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы нацпарка Оксана Богалейша.

«Приезд Снегурочки — знаковое мероприятие. Можно сказать, что это главное событие года. Зимний сезон очень важен для Беловежской пущи, так как здесь живет Дед Мороз. Многие стараются приехать к нему в гости перед Новым годом или позже, в другие праздничные дни. Мы уже начали подготовку к мероприятию. Снегурочка приезжает 3 декабря. В этот день будут проходить фестивали «Огни зимы» и «Добрые волшебники», — рассказала Оксана Богалейша.

В этот день туристы станут свидетелями приезда не только Снегурочки. В сказочной усадьбе она появится вместе с Матушкой Зимой и ее дочерьми: Вьюгой, Стужей и Метелицей. К слову, в поместье Деда Мороза они пробудут до самой Масленицы.

Фестиваль «Огни зимы» соберет сольных исполнителей и самодеятельные коллективы. Своим творчеством они порадуют зрителей, выступая в режиме нон-стоп на открытой площадке. К фестивалю «Добрые волшебники» предлагают присоединиться аниматоров, которые перевоплощаются в сказочных персонажей. Кульминацией праздника по традиции станет церемония зажжения огней на новогодней елке.

«С началом зимнего сезона турпоток увеличивается. Есть пиковые даты. Бывает, что по поместью Деда Мороза проходят до 6 тыс. человек в течение дня», — заметила собеседница. Стоит сказать, что с приближением Рождества и Нового года увеличивается и поток корреспонденции. Конечно, большинство писем Дед Мороз получает от белорусов, но приходят послания и из-за рубежа.

Беловежскую пущу с начала года посетили около 350 тыс. человек. В том числе в усадьбе белорусского Деда Мороза побывали примерно 60 тыс. туристов.

БелТА