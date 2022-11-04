Мероприятие прошло под лозунгом «Спорт — против наркотиков» по инициативе Буда-Кошелевского РОВД. В соревнованиях приняли участие 74 юных спортсмена от 9 до 16 лет из Буда-Кошелевского, Кормянского и Чечерского районов. Ребята боролись за победу в 8 весовых категориях.
Почетными гостями турнира стали начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун, заместитель начальника РОВД Андрей Шейман и старший оперуполномоченный группы по накрконтролю и противодействию торговле людьми Владимир Иванов.
Места турнира определились следующим образом.
В весовой категории 26 кг:
1 место — Матвей Гордей
2 место — Станислав Гаврилов
3 место — Клапков Матвей и Денис Корхов
В весовой категории 29 кг:
1 место — Данила Антоненко
2 место — Макар Карловский
3 место — Егор Коваленко и Ростислав Трамбицкий
В весовой категории 32 кг:
1 место — Ардо Мардоян
2 место — Арсений Сычков
3 место — Евгений Шкурат и Даниил Змитроченко
В весовой категории 35 кг:
1 место — Артём Пахомов
2 место — Матвей Матвеев
3 место — Виталий Побединский
В весовой категории 42 кг:
1 место — Матвей Нестеренко
2 место — Егор Бородин
3 место — Дмитрий Климов и Роман Масляков
В весовой категории 44 кг:
1 место — Кирилл Мамян
2 место — Кирилл Иванов
3 место — Алексей Горелов
В весовой категории 48 кг:
1 место — Дмитрий Медведев
2 место — Дмитрий Альхимович
3 место — Александр Медведев
В весовой категории 60 кг:
1 место — Павел Жуков
2 место — Артём Козлов
3 место — Денис Новиков
Все участники турнира получили памятные подарки от Буда-Кошелевского РОВД, а призеры были награждены почетными грамотами и сладкими призами от РОВД и Белорусского республиканского союза молодёжи.
Фоторепортаж с места событий.
Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора