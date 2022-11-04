Мероприятие прошло под лозунгом «Спорт — против наркотиков» по инициативе Буда-Кошелевского РОВД. В соревнованиях приняли участие 74 юных спортсмена от 9 до 16 лет из Буда-Кошелевского, Кормянского и Чечерского районов. Ребята боролись за победу в 8 весовых категориях.

Почетными гостями турнира стали начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун, заместитель начальника РОВД Андрей Шейман и старший оперуполномоченный группы по накрконтролю и противодействию торговле людьми Владимир Иванов.

Места турнира определились следующим образом.

В весовой категории 26 кг:

1 место — Матвей Гордей

2 место — Станислав Гаврилов

3 место — Клапков Матвей и Денис Корхов

В весовой категории 29 кг:

1 место — Данила Антоненко

2 место — Макар Карловский

3 место — Егор Коваленко и Ростислав Трамбицкий

В весовой категории 32 кг:

1 место — Ардо Мардоян

2 место — Арсений Сычков

3 место — Евгений Шкурат и Даниил Змитроченко

В весовой категории 35 кг:

1 место — Артём Пахомов

2 место — Матвей Матвеев

3 место — Виталий Побединский

В весовой категории 42 кг:

1 место — Матвей Нестеренко

2 место — Егор Бородин

3 место — Дмитрий Климов и Роман Масляков

В весовой категории 44 кг:

1 место — Кирилл Мамян

2 место — Кирилл Иванов

3 место — Алексей Горелов

В весовой категории 48 кг:

1 место — Дмитрий Медведев

2 место — Дмитрий Альхимович

3 место — Александр Медведев

В весовой категории 60 кг:

1 место — Павел Жуков

2 место — Артём Козлов

3 место — Денис Новиков

Все участники турнира получили памятные подарки от Буда-Кошелевского РОВД, а призеры были награждены почетными грамотами и сладкими призами от РОВД и Белорусского республиканского союза молодёжи.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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