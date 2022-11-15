К такому способу в уборке кукурузы решили прибегнуть в РУП «Белоруснефть-Особино» и СУП «Андреевка», где до отдельных участков сельхозтехнике добраться не под силу.

В нынешнем году осенняя погода не балует аграриев. Всему виной обилие осадков, которые сдерживали темпы важнейших сельхозкампаний. Тем не менее, многое уже сделано. В настоящее время одна из важных задач для земледельцев – уборка кукурузы на зерно. И если на полях, где тяжелая техника проходит с легкостью, никаких проблем не возникает, то на тех участках, куда она заехать из-за низменности и заболоченности не может, кукуруза остается не убранной.

К счастью, выход нашелся и в этой ситуации. Там, где техника не пройдет, выручит ручной труд. На помощь сельхозпредприятиям подключились как работники хозяйств, так и сельисполкомы и представители бюджетных организаций, расположенных на территории сельсоветов.

Сегодня с самого утра на одном из полей РУП «Белоруснефть-Особино» за деревней Калинино высадился трудовой десант. Помимо работников сельхозпредприятия, к помощи в уборке кукурузы присоединились сразу три сельисполкома: Коммунаровский, Узовский и Гусевицкий, а также представители бюджетных организаций. Порядка тридцати человек взялись за дело толокой. В распоряжении у добровольных помощников ведра и мешки, в которые собираются початки.

Признаюсь, до места, где кипит работа, добраться было довольно непросто. Мелиоративные канавы и торфяные почвы затрудняли передвижение. К тому же в междурядьях то и дело и встречались подтопленные участки, где и в резиновых сапогах пройти затруднительно. Однако кукуруза ждать не будет, когда уйдет вода. И убирать ее нужно уже сегодня. Практика показывает, что там, где не в силах справиться техника, на выручку приходит ручной труд.

Как отметила мастер по растениеводству РУП «Белоруснефть-Особино» Елена Кузнецова, к ручной уборке кукурузы на этом участке приступили в понедельник. Работу планируют завершить в течение недели.

Не могу не обратить внимание и на добровольных помощников. Среди них председатель Узовского сельисполкома Елена Былицкая. По словам Елены Викторовны, помогать сельхозпредприятиям им не в первой, дело это нужное и важное. Ведь от убранного урожая зависит благосостояние сельчан.

На кукурузных полях возле д. Заболотье Широковского сельсовета помимо трудового коллектива СУП «Андреевка» помогать убирать кукурузные початки помогают работники Широковского, Октябрьского, Рогинского и Липиничского сельсоветов, а также жители обозначенных территорий.

— Сами видите: почва переувлажнена, — комментирует слесарь по сельхозмашинам СУП «Андреевка» Григорий Артемков, попутно вызволяя меня из грязевого плена, — Тут вы увязли, а представляете, что с комбайном будет? Чтобы технику не ломать, было решено вот такие проблемные участки убрать вручную.

Дружной толокой люди спасают урожай. День-два и все проблемные места будут убраны.

Для добровольцев каждое предприятие организовало горячий чай и бутерброды, подвезли дрова, чтобы люди смогли обогреться и обсушиться у костра.

Ольга ЧЕРНЯКОВА и Ирина ПАЛУБЕЦ

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