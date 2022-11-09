Стать студентом вуза можно благодаря победе в университетской предметной олимпиаде, сообщили в пресс-службе ГомГМУ.

Такое условие вводится впервые в истории высшего медицинского образования Беларуси.

14 ноября начнется предварительная регистрация для участия в университетской олимпиаде по учебному предмету «Биология». Дипломанты I, II, III степени получат право зачисления в Гомельский государственный медицинский университет без вступительных испытаний по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» и «Медико-диагностическое дело».

К участию приглашаются все учащиеся 11 классов. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.gsmu.by с 14 ноября до 19 декабря 2022 года. После 19 декабря документы на участие в олимпиаде не принимаются.

Первый (предварительный) этап университетской олимпиады ГомГМУ пройдет в дистанционном формате 28 декабря 2022 года.

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