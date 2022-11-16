В октябре на Гомельщине исследовали воду и пищевые продукты на содержание радиации.

В госсекторе превышений не выявлено. Из частного сектора на содержание цезия-137 проверено 1098 проб пищевых продуктов, высокий уровень обнаружен в 52 пробах свежих и консервированных грибов, в 2 пробах сушеных грибов, а также в пробе мяса дикой косули.

Превышения зарегистрированы в 13 районах: Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Хойникском.

При нормативе 370 Бк/кг уровни цезия-137 в свежих и консервированных грибах составили от 404 Бк/кг (Хойникский район) до 7252 Бк/кг (Наровлянский район). В сушеных грибах содержание цезия-137 составило от 2970 Бк/кг (Кормянский) до 5606 Бк/кг (Ельский), хотя норма составляет 2500 Бк/кг. Мясо косули превышает норму по радиации в Ельском районе.

В воде высокого уровня радионуклидов не обнаружено, в пищевых продуктах нет превышений по стронцию-90, отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Работники санслужбы напоминают: перед употреблением в пищу, особенно детьми, нужно исследовать грибы на содержание радионуклидов, чтобы быть уверенным в их безопасности. Это можно сделать бесплатно в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. Объем пробы дикорастущей продукции должен составлять не менее 0,5 литра (для сухих грибов – не менее 100 граммов). Информация о результатах выдается устно в день обращения.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследования даров леса проводятся в лаборатории физических факторов, расположенной на 9 этаже лабораторного корпуса. Режим работы – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 13.30. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (0232) 50-73-68.

Источник: http://gp.by

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