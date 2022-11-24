Спасатели ОСВОД готовятся к работе в зимний период: проводят тренировочные спуски под воду, отрабатывают чрезвычайные ситуации, подготавливают спасательный инвентарь.

На этой неделе из-за минусовой температуры воздуха на закрытых водоемах уже стал образоваться ледяной покров. Ступать на него нельзя — это опасно для жизни. Работники ОСВОДа устанавливают предупредительные таблички в местах, которые пользуются спросом у населения. В прошлом году в начале зимы утонули четыре человека. Все они вышли или выехали на велосипеде на неокрепший лёд. Трагический пример произошел 22 декабря в 2021 года. Двое мужчин рискнули пойти на рыбалку по тонкому льду в залив Сожская лоза. Рыбаки провалились и погибли.

Фото ОСВОДа

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель