В Беларуси с 2022 года изменился порядок уплаты налога на недвижимость с физических лиц. Наиболее широкое обсуждение в обществе получил налог на одну квартиру, расположенную в жилом доме. Впрочем, платить его нужно не всем: исключения введены для социально уязвимых категорий граждан, среди них – пенсионеры. Механизм освобождения от налога, а также случаи, когда выплатить его придется, разъяснил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.



Андрей Ковалевский напомнил: ранее налог на недвижимость уплачивали граждане, которые владели двумя и более квартирами (и то – со второй и последующих квартир). С 2022 года же все граждане, в собственности которых находится одна квартира, должны оплачивать налог на недвижимость.

– В качестве исключения льготу сохранили для социально уязвимых слоев населения – это пенсионеры, инвалиды I и II групп, несовершеннолетние и ряд других категорий граждан. Для них налог на недвижимость в отношении одной квартиры не производится, – отметил спикер.

Андрей Ковалевский на примере рассказал, как действует система освобождения от налога:

– Например, если пенсионеру по праву собственности принадлежит две и более квартир, то одна льготируется, а налог платится только за остальные, – объяснил представитель МНС. – Аналогичный подход предусмотрен в отношении жилых домов, принадлежащих таким категориям граждан. Поэтому, если у пенсионера есть один жилой дом и одна квартира, оба объекта налогом не облагаются. Это будет касаться только второй квартиры или второго жилого дома.

В МНС напомнили, что физлицам нужно уплатить авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021-й не позднее 15 ноября. Уплата данных налогов производится на основании единого извещения (в нем отражены все объекты имущества, которыми владеет физическое лицо), любым удобным для плательщика способом, в том числе через ЕРИП.

– Извещения на уплату имущественных налогов направлены более чем 3,4 млн плательщиков. Число объектов налогообложения превышает 6 млн: это квартиры, жилые дома, транспортные средства, гаражи, машиноместа, земельные участки. То есть, сразу заметно, что это наиболее значительная категория налогоплательщиков по республике – третья часть от населения страны, – привел данные Андрей Ковалевский.

Спикер добавил, что на сегодняшний день из всех трех видов имущественного налога (земельный, транспортный и налог на недвижимость) поступило практически 50%. «Больший темп роста [по внесенной оплате] показывают земельный и транспортный налоги, поскольку граждане платят их уже не первый год. Чуть меньшими темпами пока что обеспечивается уплата налога на недвижимость — поступила треть от предъявленной суммы», – сказал он.

СБ