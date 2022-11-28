При участии МНС создано мобильное приложение «Электронный знак», которое способно распознавать цифровой код маркировки Data Matrix, нанесенный на товар, и помогает определить подлинность товара, сообщает БЕЛТА.

«Теперь каждый владелец смартфона, который скачал и установил бесплатное мобильное приложение «Электронный знак», может самостоятельно определить легальность приобретаемого товара. Для этого достаточно с помощью камеры мобильного телефона просканировать на товаре код маркировки Data Matrix, и практически моментально на экран будет выведена исчерпывающая информация, которая поможет уточнить, принадлежит ли данная продукция заявленной торговой марке, тип и наименование товара, его качественный состав, сроки хранения, производителя, страну происхождения и т.д.», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, мобильное приложение помогает установить, действительно ли товар промаркирован законно приобретенными средствами идентификации. Результаты проверки подлинности кода маркировки будут отображены на экране в определенной цветовой гамме, соответствующей состоянию данного кода маркировки. Например, «выдан код», «промаркирован товар», «код не найден» и т.д.

Если полученная информация совпадает с данными проверяемого продукта, а также подсвечена зеленым или желтым цветом, отражая, к примеру, такие статусы, как «промаркирован товар», «отгружен», «введен в оборот», «ввезен в РБ» и другие, то это означает, что товар легально находится в обороте. И напротив — статусы, отмеченные красным цветом, свидетельствуют о том, что продукция не подлежит обороту на территории Беларуси.

«Несоответствие информации в мобильном приложении данным проверяемого товара — серьезный повод усомниться в его легальности, равно как и в его качестве и безопасности. В приложении «Электронный знак» можно сообщить о выявленных несоответствиях или нарушениях, воспользовавшись кнопкой «жалоба» и прикрепив при необходимости актуальные фотографии товара, средства идентификации и т.д.», — отметили в МНС.

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