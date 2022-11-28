На 25 ноября физические лица Могилевской области уплатили транспортный налог в сумме 14,2 млн. рублей. При этом имеются случаи неуплаты отдельными гражданами транспортного налога до настоящего времени. Об этом рассказали корреспонденту sb.by в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

В налоговой предупредили: в отношении физических лиц, допустивших неуплату налогов, предусмотрено взыскание задолженности в принудительном порядке из зарплаты, пенсий и других выплат, а также направление исполнительных документов в органы принудительного исполнения.

Должникам, помимо уплаты суммы налога, при направлении документов в органы принудительного исполнения придется возместить расходы судебных исполнителей и принудительный сбор в размере 10 процентов от суммы исполненного требования, но не менее 50% базовой величины.

Судебные исполнители либо суд для взыскания задолженности применяют к должникам следующие меры:

— арест денег, в том числе хранящихся на счетах в банках и у иных лиц;

— опись и изъятие имущества должника, запрет пользования имуществом;

— запрет на совершение определенных действий, препятствующие исполнению обязательств (например, на реализацию имущества);

— запрет иным лицам совершать определенные действия, препятствующие возврату долга: передавать имущество должнику или исполнять в отношении него другие обязательства – к примеру, запрет операторам мобильной связи, организациям, предоставляющим услуги электросвязи, телевидения, интернет- провайдерам выполнять обязательства по заключенным с должником договорам;

— временное ограничение права должника на выезд из страны;

— временное ограничение права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту.

— временное ограничение должника в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.

Кроме того, за неуплату налогов физические лица подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы, но не менее пяти десятых базовой величины или в размере 40% от неуплаченной суммы, а в случае умышленной неуплаты налога — не менее десяти базовых величин.

sb.by