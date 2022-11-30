25 ноября в 05-58 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в г. Буда-Кошелево по улице Интернациональной.

По прибытии к месту вызова пожарных установлено, что горит дом открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и стены дома. Пострадавших нет.

30 ноября в 03-17 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Дуравичи по улице Московской Октябрьского сельсовета.

В результате пожара повреждена стена внутри дома на площади 1 кв. метра. Пострадавших нет.

В обоих случаях причины пожаров и собственники устанавливаются.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

— выбрасывайте окурки полностью потушенными при этом в качестве пепельницы используйте предметы из негорючих материалов;

— не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правил эксплуатации;

— для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— не оставляйте детей без присмотра. Защитите своего ребенка – сделайте его жизнь безопасной;

— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!