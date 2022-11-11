Открытый танцевальный фестиваль по бальным танцам Gomel Open пройдет 12 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Танцевальные баталии в ритме танго и ча-ча-ча состоятся в спортивном комплексе «Локомотив» Гомеля. На фестивале встретятся лучшие бальные пары Беларуси и России. Хореографический форум объединит представителей около 30 танцевальных организаций и клубов.

На паркет выйдут участники в 55 различных возрастных и классификационных группах. Самым младшим из них только исполнилось 4 года. Это артистичные малыши, которые делают первые шаги в этом виде танцевального искусства. Самые взрослые — старше 40 лет, для которых бальные танцы стали образом и стилем жизни.

Фестиваль пройдет в четыре отделения. Зрителям и членам жюри будут представлены европейская (медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканская (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв) программы.

Фишка вечернего отделения — показательные выступления призеров чемпионатов и кубков России, вице-чемпионов Москвы по европейским танцам Ивана Ворфоломеева и Яны Машаровой.

Фестиваль проводится под эгидой Гомельского горисполкома. Организаторы — Городской центр культуры и Гомельская областная федерация спортивного танца.