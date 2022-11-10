Где в Буда-Кошелевском районе откроются новые станции обезжелезивания

Как сообщил журналистам «Авангарда» заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, в начале октября новые станции обезжелезивания начали строить в Кривске и Пенчине. Закончить строительство планируют до конца года. Строительство станций обезжелезивания реализуется в рамках подпрограммы «Чистая вода». К слову, на данный момент в каждом из агрогородков проживают более 600 человек. Ввод станций обезжелезивания позволит улучшить качество жизни людей в сельских населенных пунктах. Причиной строительства станций именно здесь стало то, что в воде обнаружен высокий показатель железа. Совсем скоро качественная, чистая вода будет поступать в дома людей, а также в детские сады и школы.

Финансируется строительство новых станций из областного и республиканского бюджетов. Стоимость строительства в Кривске составляет примерно Br160 тыс, а в Пенчине возведение объекта обойдется в Br320 тыс, поскольку помимо строительства станции обезжелезивания проект предусматривает и капитальный ремонт водонапорной башни.

К слову, в планах до конца года начать строительство станции обезжелезивания в Гусевице, также в настоящее время прорабатывается вопрос монтажа установок по обезжелезиванию в двух малых населенных пунктах.

Журналисты «Авангарда» 10 ноября побывали в Кривске и своими глазами увидели, как продвигаются работы.