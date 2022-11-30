С начала года география поставок продукции предприятий Гомельской области насчитывает 88 стран, есть и новые рынки – это Алжир, Колумбия, Палестина, Перу, Сирия. Экспорт услуг осуществлялся в 136 государств.

В рамках проводимой предприятиями работы по переориентации товарных потоков на Восток и в Азию область нарастила поставки в Россию – на 46,5%, в Египет – в 7,5 раза, в Армению – в 5,2 раза, в Турцию – почти в 2 раза, за счет предприятий деревообработки и обойной продукции более чем в 2,5 раза в Азербайджан и в полтора раза в Узбекистан.

Как неоднократно отмечал председатель облисполкома Иван Крупко, в этом году мы провели ряд переговоров и встреч с деловыми кругами Брянской области, отработали перспективы торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан. В ближайшее время планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества с Кировской областью.

Гомельщина официально