В 2017 году первым в республике был создан Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Местные органы власти вовремя поняли, что нужно развивать спорт высших достижений, работать над выявлением перспективной молодежи для передачи ее в состав национальных и сборных команд по видам спорта.

На сегодняшний день в центре осуществляют тренировочный процесс более 100 спортсменов-инвалидов, в числе которых заслуженные мастера спорта, мастера спорта Республики Беларусь международного класса, мастера спорта Республики Беларусь и кандидаты в мастера спорта.

«Отняли мечту», – так комментируют наши спортсмены-инвалиды ситуацию с отстранением белорусских паралимпийцев от олимпийского движения.