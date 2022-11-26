Завтра Будакошелевщина отметит 79-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Финальной частью, по традиции, станут торжественные митинги и возложения, которые пройдут по всему району.

Накануне очередной годовщины на классных часах и уроках памяти, тематических встречах будакошелевцы вспоминали события почти 80-летней давности.

23 сентября 1943 года освобождение Комарина Брагинского района советскими войсками положило начало 10-месячному освобождению нашей республики от ненавистного врага. В череде победной хроники даты 26 и 27 ноября для нас, будакошелевцев, особенные. 26 ноября были освобождены Гомель и Уваровичи, на следующий день – Буда-Кошелево и Чечерск.

Белорусы, русские, украинцы, казахи, узбеки, латыши, воины со всего Советского Союза принимали участие в ожесточенных освободительных боях. И каждый из них – рядовой, офицер, партизан – мог сказать словами маршала Константина Рокоссовского, под командованием которого войска Белорусского фронта освобождали нашу землю: «Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!»

Тысячи и тысячи остались навеки лежать на нашей многострадальной земле. Их имена выбиты на мемориальных плитах братских могил, одиночных захоронений, могил жертв фашизма. Помнить об их подвиге, ухаживать за местами захоронений – лишь мизерная часть, что мы обязаны делать. Неслучайно к районной акции «Полезные дела» по уборке снега и наведению порядка на воинских захоронениях присоединились учащиеся школ города и района, молодежь, трудовые коллективы.

Анна ЛИТАШ.